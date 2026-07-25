Скандал вокруг стройки за рестораном «Айдын»: власти Мангистау сделали официальное заявление

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области выступили с официальным комментарием по поводу строительных работ за рестораном «Айдын», сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

По данным ведомства, строительство ведется в соответствии с требованиями законодательства РК.

Заказчик оформил все необходимые правоустанавливающие документы на земельный участок, получил архитектурно-планировочное задание, положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектной документации, а также зарегистрировал уведомление о начале строительно-монтажных работ, - сообщили в ГАСК.

Чиновники заверили,что заказчиком выполнены все обязательные требования, предусмотренные статьей 120 Строительного кодекса РК, необходимые для реализации проекта.

В настоящее время, как отметили в ГАСК, строительно-монтажные работы на объекте не ведутся. На площадке проводятся только подготовительные мероприятия, предусмотренные утвержденной проектной документацией.

Фактов проведения работ за пределами предоставленного земельного участка, самовольного изменения его границ или иных нарушений требований градостроительного и строительного законодательства не установлено.

В связи с этим в ведомстве заявили, что распространяемые в социальных сетях утверждения о незаконном вмешательстве в природный ландшафт на данный момент объективного подтверждения не нашли.

Ситуацию продолжают держать на контроле уполномоченные государственные органы. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее местные жители выразили обеспокоенность появлением ограждения за рестораном «Айдын» и просили проверить законность возможного строительства.

Сегодня, 25 июля, на месте были замечены рабочие с отбойными молотками.