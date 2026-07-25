18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.07
541.86
6.08
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.07.2026, 17:06

Площадку снесли, новую не построили: жители Актау требуют вмешательства прокуратуры

Общество 0 2 164 Сергей Кораблев

Жители 13 микрорайона уже более семи месяцев ждут завершения благоустройства двора. Детскую и спортивную площадки демонтировали еще в ноябре прошлого года, но новые объекты до сих пор не появились, сообщает Lada.kz.

Фото жителей дома №7 в 13 микрорайоне
Фото жителей дома №7 в 13 микрорайоне

Похожие новости

По словам жильцов дома №7 в 13 микрорайоне, в ноябре 2025 года во дворе демонтировали детскую игровую и спортивную площадки.

Люди неоднократно обращались в городской отдел ЖКХ через платформу «e-Өтініш».

Как отмечают горожане, ответы поступали в феврале, мае и июле текущего года, однако каждый раз сроки завершения работ переносились. В официальных письмах причиной задержки назывались неблагоприятные погодные условия, закупка строительных материалов и большой объем выполняемых работ.

По словам Рустема Мендибайулы, тендер на выполнение работ выиграла малоизвестная компания из Жанаозена.

В письмах ссылаются на погодные условия, закуп материалов, большой объем. Обратите внимание – письма практически копируют, просто отписываются. Злоба берет на систему. На выборы миллиарды находят, а обновить площадку не могут. Зачем тогда вообще начинали в ноябре, если впереди холода и нет возможности закончить работы?, - говорит житель дома.

Мужчина отметил, что подобная ситуация наблюдается и в других дворах.

Судя по комментариям в других пабликах, это уже большая проблема – начиная с нижних микрорайонов и заканчивая верхними. Просто она затерялась среди других вопросов, и ее никто не освещает. Надо привлекать и АФМ (Агентство по финансовому мониторингу – прим. авт.), и другие госорганы. Тут какая-то «собака зарыта», - считает он.

 

0
14
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь