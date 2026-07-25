Площадку снесли, новую не построили: жители Актау требуют вмешательства прокуратуры

Жители 13 микрорайона уже более семи месяцев ждут завершения благоустройства двора. Детскую и спортивную площадки демонтировали еще в ноябре прошлого года, но новые объекты до сих пор не появились, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №7 в 13 микрорайоне

По словам жильцов дома №7 в 13 микрорайоне, в ноябре 2025 года во дворе демонтировали детскую игровую и спортивную площадки.

Люди неоднократно обращались в городской отдел ЖКХ через платформу «e-Өтініш».

Как отмечают горожане, ответы поступали в феврале, мае и июле текущего года, однако каждый раз сроки завершения работ переносились. В официальных письмах причиной задержки назывались неблагоприятные погодные условия, закупка строительных материалов и большой объем выполняемых работ.

По словам Рустема Мендибайулы, тендер на выполнение работ выиграла малоизвестная компания из Жанаозена.

В письмах ссылаются на погодные условия, закуп материалов, большой объем. Обратите внимание – письма практически копируют, просто отписываются. Злоба берет на систему. На выборы миллиарды находят, а обновить площадку не могут. Зачем тогда вообще начинали в ноябре, если впереди холода и нет возможности закончить работы?, - говорит житель дома.

Мужчина отметил, что подобная ситуация наблюдается и в других дворах.