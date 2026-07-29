Обещали прибыль и алмазы Африки: организаторов пирамиды отправили за решетку в Актау

Суд вынес приговор восьми участникам организованной преступной группы, создавшей финансовую пирамиду Sax Invest. За несколько лет злоумышленники привлекли свыше 9 миллиардов тенге от более чем тысячи вкладчиков, сообщает Lada.kz .

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По информации Агентства по финансовому мониторингу, организаторы представляли проект как инвестиционный фонд. Потенциальным вкладчикам обещали доход от вложений в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Кроме того, клиентов убеждали, что компания участвует в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

Следствием установлено, что в период с 2018 по 2022 годы в финансовую пирамиду были вовлечены более тысячи человек из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 миллиардов тенге.

По данным АФМ, значительная часть денег поступала не на счета компании, а на личные счета организаторов. Впоследствии средства были потрачены на личные нужды, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие расходы.

Суд признал виновными восемь участников преступной группы. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет.

Также в доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы. До рассмотрения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.

Приговор пока не вступил в законную силу.