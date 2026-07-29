«Цифровая артерия» Каспия: стало известно, как проводят интернет по дну моря

Бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а ныне председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин рассказал о ходе реализации стратегического проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, сообщает Lada.kz .

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Багдат Мусин опубликовал видео, в котором подробно рассказал о следующем этапе строительства Каспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) – стратегического проекта, который соединит Казахстан и Азербайджан высокоскоростной цифровой инфраструктурой.

По его словам, ранее три гигантских баскета с оптоволоконным кабелем были отправлены из порта Курык в Баку на логистическом судне. Теперь весь груз общим весом около 600 тонн перегружен в специальный кабельный танк на судне-кабелеукладчике.

На загрузку около 400 километров кабеля в специальный резервуар ушла примерно неделя. В процессе использовались специальные лотки, натяжители и другое оборудование, позволяющее безопасно подготовить кабель к дальнейшей укладке по дну моря.

Как отметил Багдат Мусин, для выполнения подобных работ обычные суда не подходят. Кабелеукладчик оснащен системой динамического позиционирования, а также специализированным оборудованием, которое автоматически регулирует натяжение кабеля во время его спуска на морское дно.

Особое внимание уделяется контролю качества. На борту оборудована специальная кабельная лаборатория, где в случае необходимости можно выполнить соединение поврежденных участков. На момент съемки обе части кабеля – казахстанская и азербайджанская – уже протестированы и находятся в идеальном состоянии. Скорость укладки составляет около одной морской мили в час. Все параметры процесса выводятся на капитанский мостик, что позволяет синхронизировать движение судна с прокладкой кабеля. Дополнительный контроль обеспечивают многочисленные датчики, установленные как на оборудовании, так и на корме судна. Также на палубе подготовлены специальные буи, которые помогут максимально точно выдержать маршрут прокладки кабеля и все необходимые изгибы в прибрежной зоне, - рассказал спикер.

По словам Багдата Мусина, работы выполняет специализированное судно водоизмещением более 20 тысяч тонн. На его борту находятся около 70 человек, включая экипаж, технический надзор, специалистов-подрядчиков и представителя АО «Казахтелеком», которому для участия в проекте пришлось в ускоренном порядке получить специальное удостоверение, дающее право работать на морском судне.

До побережья Актау остается около 200 морских миль, а о следующих этапах реализации проекта он расскажет после прибытия судна к казахстанскому берегу.