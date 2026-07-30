Море не прощает ошибок: снимающийся с Джеки Чаном актер обратился к отдыхающим в Актау

Казахстанский актер и сценарист Рустем Омаров, вошедший в актерский состав международного фильма «Доспехи Бога: Ультиматум», где его партнером по съемочной площадке станет Джеки Чан, обратился к жителям и гостям Актау после того, как узнал статистику трагедий на воде,сообщает Lada.kz .

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Актер услышал данные от спасателей, что с начала лета на Каспии в нашем регионе погибли уже 15 человек, и признался, что был потрясен.

На самом деле это очень страшно. Получается, что море не прощает нам ошибок. Убедительная просьба – следить за своими детьми, быть более ответственными. Если даже выпили, не нужно заплывать далеко в море. Жизнь дается один раз. Давайте приезжать в этот прекрасный город для отдыха и наслаждения, чтобы у всех все было хорошо, - обратился Рустем Омаров.

Актер призвал жителей региона, туристов и отдыхающих не пренебрегать правилами безопасности на воде, внимательно следить за детьми и не рисковать своей жизнью ради необдуманных поступков.