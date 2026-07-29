«Море ошибок не прощает»: появились кадры спасения подростков в Актау

Спасатель, участвовавший в операции по спасению пятерых подростков, оказавшихся в ловушке на камнях во время шторма, опубликовал кадры происшествия, сообщает Lada.kz.
Публикуя кадры спасательной операции, один из участников операции обратился к жителям с предупреждением: «Море ошибок не прощает».
Он также напомнил основные правила безопасности:
Спасатель призвал не игнорировать предупреждения о штормовой погоде и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь детей.
Напомним, инцидент произошел позавчера, 27 июля, на побережье Каспийского моря в Актау во время проведения спасателями агитационно-профилактических мероприятий.
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