Пятеро подростков не смогли самостоятельно выбраться из моря в Актау

Пятерых подростков, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег из-за сильного шторма на Каспийском море, спасли сотрудники ДЧС, сообщает Lada.kz .

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Инцидент произошел вчера, 27 июля, на побережье Каспийского моря в Актау во время проведения спасателями агитационно-профилактических мероприятий.

Во время купания пятеро подростков оказались в опасной ситуации: из-за сильного волнения на море они не смогли самостоятельно добраться до берега.

Спасатели незамедлительно пришли на помощь и благополучно эвакуировали всех подростков на берег.

Медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, в ДЧС Мангистау рассказали о происшествиях за выходные.