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30.07.2026, 16:12

Жителям Мангистау предлагают оформить документы в автоЦОНе без очереди: сколько это стоит

Общество 0 2 990 Сергей Кораблев

В первом полугодии 2026 года услугой «Персональный менеджер» в специализированном ЦОНе Актау воспользовались 1 053 человека. Сервис позволяет получить государственные услуги без ожидания в общей очереди и при индивидуальном сопровождении специалиста, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в государственной корпорации «Правительство для граждан»
Фото предоставили в государственной корпорации «Правительство для граждан»

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Как сообщили в государственной корпорации «Правительство для граждан», персональный менеджер сопровождает посетителя на всех этапах оформления документов, консультирует по возникающим вопросам и помогает сделать процесс получения государственной услуги более быстрым и удобным.

В специализированном ЦОНе в рамках этой услуги можно оформить регистрацию, перерегистрацию, постановку на учет и снятие с учета транспортных средств.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо обратиться в специализированный ЦОН и подать соответствующее заявление. Стоимость услуги составляет 6 306 тенге.

Также предусмотрена возможность вызвать персонального менеджера на дом. Эта услуга предназначена для граждан, которые по различным причинам не могут самостоятельно посетить центр. По предварительной заявке специалист приезжает по указанному адресу в согласованное время и помогает оформить необходимые документы. Стоимость выезда составляет 7 447 тенге.

Специализированный ЦОН Мангистауской области расположен по адресу: Промышленная зона, 9.

Центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов, а по субботам дежурный ЦОН принимает посетителей с 09:00 до 13:00 часов.

Получить дополнительную информацию можно по номеру 1414.

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