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31.07.2026, 14:29

Добычу нефти увеличат в Мангистау

Общество 0 2 565 Сергей Кораблев

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов в ходе рабочей поездки в Китай встретился с председателем совета директоров китайской корпорации CITIC Group Си Гохуа. Стороны обсудили развитие совместных проектов в Мангистауской области, включая увеличение добычи нефти на месторождении Каражанбас и результаты модернизации завода Caspi Bitum в Актау, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ
Фото из архива Lada.kz, улучшенные при помощи ИИ

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Одной из главных тем встречи стало развитие совместного предприятия АО «Каражанбасмунай», работающего в Мангистауской области. За первое полугодие 2026 года предприятие добыло 1 миллион 18 тысяч тонн нефти.

Особое внимание стороны уделили развитию Прибрежной зоны месторождения. Здесь уже пробурены 8 оценочных и 12 эксплуатационных скважин, что позволило увеличить геологические запасы нефти до 12 миллионов тонн, а извлекаемые - до 3 миллионов тонн.

Успешные результаты проекта позволили пересмотреть первоначальные планы: вместо 25 скважин будет пробурено 48. Благодаря этому ожидается дополнительная добыча 50 тысяч тонн нефти при первоначальном плане в 21 тысячу тонн.

Еще одним важным итогом сотрудничества КМГ и CITIC стала масштабная модернизация завода Caspi Bitum в Актау. После реконструкции мощность переработки нефти достигла 1,5 миллиона тонн в год, а выпуск дорожного битума увеличился до 750 тысяч тонн ежегодно. Это позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок Казахстана отечественным битумом, особенно в условиях активной реализации дорожных и инфраструктурных проектов.

Как отметил глава КМГ Асхат Хасенов, дальнейшая реализация совместных инициатив с CITIC Group позволит повысить эффективность действующих активов и укрепить стратегическое партнерство между компаниями.

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