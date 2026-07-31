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31.07.2026, 17:46

«Ремонтом это не назовешь»: в Актау вспыхнул спор из-за детской площадки

Общество 0 1 848 Сергей Кораблев

Жители 12 микрорайона пожаловались на состояние детской площадки возле дома №50. По их словам, обещанного обновления они так и не дождались: подрядчики лишь приклеили оторванные резиновые элементы, после чего работы завершились. Коментарий по этому поводу предоставили в городском акимате, сообщает Lada.kz.

Фото жителей дома №50, улучшенные с помощью ИИ
Фото жителей дома №50, улучшенные с помощью ИИ

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По словам жителей дома №50, им обещали обновить детские площадки, однако их двор остался без полноценного ремонта.

В этом году обещали отремонтировать детскую площадку возле дома №50, но ничего не сделали. Лишь приклеили оторванные резиновые пуфы - и на этом все закончилось, - рассказали жители.

Детям приходится ходить играть в другие дворы.

В городском акимате сообщили, что масштабная программа по обновлению игровых и спортивных площадок стартовала еще в 2025 году. В рамках проекта планируется установить 80 новых детских и 50 спортивных площадок. Работы выполняются поэтапно.

На сегодня в 12 микрорайоне обновляются игровые площадки возле домов №7, 15, 21, 43, 49, 56, 62, 64, 68 и 69, а также спортивные площадки возле домов №21, 23, 32, 35 и 67.

При этом в городской администрации пояснили, что очередность реконструкции определяется по техническому состоянию объектов, степени их износа, местоположению и объему выделенного финансирования. Именно поэтому площадка возле дома №50 не вошла в план работ на текущий год.

Чиновники подтвердили, что от жителей домов №50, 51 и 52 поступило обращение с просьбой отремонтировать поврежденные игровые элементы. После этого подрядной организации ТОО «Алаш Констракшн» было поручено выполнить восстановительные работы, которые уже завершены.

В городской администрации сообщили, что детская площадка возле дома №50 включена в список объектов, где планируется установка новой игровой площадки в следующем году. Ситуация находится на контроле городских властей.

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