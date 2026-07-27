Прокуратура Актау проверит расходование средств на детские площадки

Прокуратура Актау начала проверку после жалоб жителей о незавершённых детских игровых и спортивных площадках, передаёт Lada.kz .

Фото жителей Актау

В прокуратуре Актау сообщили, что изучены публикации в средствах массовой информации, касающиеся незавершённых детских игровых и спортивных площадок.

В настоящее время начат анализ законности расходования бюджетных средств, - заявили в прокуратуре.

Для этого прокуратура запросила всю документацию, связанную с проведением конкурса.

По результатам анализа будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры, — сообщили в надзорном органе.

Напомним, в редакцию Lada.kz неоднократно обращались жители разных микрорайонов Актау с жалобами на затянувшееся благоустройство дворов. В конце прошлого года в областном центре начался массовый демонтаж устаревших детских игровых и спортивных площадок. Горожане рассчитывали, что на их месте в ближайшее время появятся новые современные комплексы. Однако спустя несколько месяцев во многих дворах по-прежнему остаются лишь бетонные основания и пустые площадки.

Из-за затянувшихся работ горожане потребовали вмешательства прокуратуры.