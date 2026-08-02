В Мангистау пройдет фестиваль Shubat Fest

В программе фестиваля запланированы выставка шубата и продукции из верблюжьего молока, конкурс лучших продуктов, дегустации, научно-практические встречи, отраслевые дискуссии, площадки для обмена опытом между фермерами, а также культурно-массовые мероприятия, передает Lada.kz на со ссылкой на центр общественных коммуникаций области.

Фото: акимат МО

В Мангистауской области пройдет фестиваль Shubat Fest, посвященный развитию верблюдоводства и производства шубата. Проект реализуется при поддержке акимата Мангистауской области и станет площадкой для развития традиционного промысла региона, популяризации национального напитка и обмена опытом между специалистами отрасли.

К участию в фестивале приглашают представителей верблюдоводческих хозяйств, производителей и перерабатывающих предприятий.

Прием онлайн-заявок на участие в конкурсе пройдет с 1 по 10 августа на сайте фестиваля. После этого состоится этап аккредитации участников, а затем жюри приступит к оценке конкурсных работ. Победитель в номинации «Лучший шубат» будет определен по итогам лабораторной экспертизы и народного онлайн-голосования. Ожидается, что в фестивале примут участие представители верблюдоводческих хозяйств, перерабатывающих предприятий, научных организаций, государственных органов, инвесторы и предприниматели со всех регионов Казахстана. Главным призом конкурса в рамках фестиваля станет новый автомобиль,- сообщили в ЦОК региона.

Отмечается, что кроме номинации «Лучший шубат», на фестивале выберут лучшие продукты из верблюжьего молока. Победителей определят в номинациях «Самый вкусный курт из верблюжьего молока», «Самый вкусный балкаймак из верблюжьего молока», «Самый вкусный десерт из верблюжьего молока» и других специальных категориях. Конкурсы призваны продемонстрировать разнообразие продукции из верблюжьего молока и популяризировать лучшие практики местных производителей.

Для жителей региона финал мероприятия станет возможностью познакомиться с продукцией местных производителей и принять участие в праздничной программе.

Финал фестиваля состоится 29 августа на площади амфитеатра. Точное время проведения финала фестиваля пока не сообщается. О времени начала мероприятия организаторы обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в 2025 году фестиваль шубата «AҚ МАЯ FEST» проходил в Долине замков у подножия Айракты. Праздник собрал около 15 тысяч человек, в том числе туристов из России, Франции, Кыргызстана, Англии и ряда городов Европы.