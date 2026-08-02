18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.59
544.68
5.94
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.08.2026, 10:01

В Мангистау пройдет фестиваль Shubat Fest

Общество 0 3 504 Лиана Рязанцева

В программе фестиваля запланированы выставка шубата и продукции из верблюжьего молока, конкурс лучших продуктов, дегустации, научно-практические встречи, отраслевые дискуссии, площадки для обмена опытом между фермерами, а также культурно-массовые мероприятия, передает Lada.kz на со ссылкой на центр общественных коммуникаций области. 

Фото: акимат МО
Фото: акимат МО

Похожие новости

В Мангистауской области пройдет фестиваль Shubat Fest, посвященный развитию верблюдоводства и производства шубата. Проект реализуется при поддержке акимата Мангистауской области и станет площадкой для развития традиционного промысла региона, популяризации национального напитка и обмена опытом между специалистами отрасли.

К участию в фестивале приглашают представителей верблюдоводческих хозяйств, производителей и перерабатывающих предприятий.

Прием онлайн-заявок на участие в конкурсе пройдет с 1 по 10 августа на сайте фестиваля. После этого состоится этап аккредитации участников, а затем жюри приступит к оценке конкурсных работ. Победитель в номинации «Лучший шубат» будет определен по итогам лабораторной экспертизы и народного онлайн-голосования. Ожидается, что в фестивале примут участие представители верблюдоводческих хозяйств, перерабатывающих предприятий, научных организаций, государственных органов, инвесторы и предприниматели со всех регионов Казахстана. Главным призом конкурса в рамках фестиваля станет новый автомобиль,- сообщили в ЦОК региона.

Отмечается, что кроме номинации «Лучший шубат», на фестивале выберут лучшие продукты из верблюжьего молока. Победителей определят в номинациях «Самый вкусный курт из верблюжьего молока», «Самый вкусный балкаймак из верблюжьего молока», «Самый вкусный десерт из верблюжьего молока» и других специальных категориях. Конкурсы призваны продемонстрировать разнообразие продукции из верблюжьего молока и популяризировать лучшие практики местных производителей.

Для жителей региона финал мероприятия станет возможностью познакомиться с продукцией местных производителей и принять участие в праздничной программе.

Финал фестиваля состоится 29 августа на площади амфитеатра. Точное время проведения финала фестиваля пока не сообщается. О времени начала мероприятия организаторы обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в 2025 году фестиваль шубата «AҚ МАЯ FEST» проходил в Долине замков у подножия Айракты. Праздник собрал около 15 тысяч человек, в том числе туристов из России, Франции, Кыргызстана, Англии и ряда городов Европы.

30
4
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Помешались на английском. откуда это идолопоклонство? Те кто делает шубат заголовка не поймут.
02.08.2026, 12:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
Права забрали без единого нарушения ПДД: казахстанцам объяснили, как такое возможноНовости Казахстана
30.07.2026, 15:52 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь