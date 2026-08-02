В Мангистау на трассах устанавливают шумовые полосы

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По инициативе управления административной полиции Мангистауской области совместно с областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол» проводится установка шумовых полос на опасных участках автодорог республиканского значения.

На сегодняшний день шумовые полосы установлены на 678-679-м километрах автодороги Актау – Жетыбай – Шетпе – Сайотес – Бейнеу, а также на 61-м и 64-м километрах трассы Бейнеу – Тажен.

Работы продолжаются. В дальнейшем планируется установить шумовые полосы еще на пяти опасных участках автодороги Шетпе – Сайотес – Бейнеу. Кроме того, для создания комфортных условий, где водители могут остановиться и отдохнуть во время длительной поездки, вдоль автодороги Актау – Бейнеу работают около 20 мест отдыха, - сообщили в ведомстве.

Департамент полиции Мангистауской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость и не садиться за руль в утомленном состоянии.