18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.63
544.5
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.07.2026, 15:14

Врачи рассказали о состоянии четырёх детей после трагического ДТП на трассе Шетпе – Сайотес

Происшествия 0 3 702 Лиана Рязанцева

Двое из четырех детей, пострадавших в смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе Шетпе – Сайотес, находятся в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице в тяжелом состоянии. Оставшихся двух мать забрала домой под свою ответственность. Об этом Lada.kz сообщили в региональном управлении здравоохранения.

Коллаж автора. Кадр видео
Коллаж автора. Кадр видео

Похожие новости

По информации облздрава, наиболее тяжелые травмы получила девочка 2011 года рождения.

У нее диагностированы политравма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма с диффузным аксональным повреждением головного мозга, внутримозговая гематома, множественные ушибы головного мозга, травмы грудной клетки и органов брюшной полости, ушибы легких и сердца, переломы ключицы и костей таза, а также травматический и геморрагический шок.

В настоящее время ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Второй пострадавший – ребенок 2013 года рождения. По данным врачей, у него диагностированы ушиб правой почки и обширная подкапсульная гематома. Его состояние медики оценивают как очень тяжелое.

Еще один пострадавший ребенок 2019 года рождения был осмотрен в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины головы и лица.

Врачи рекомендовали госпитализировать ребенка в травматологическое отделение, однако мать отказалась от стационарного лечения. По данным управления здравоохранения, женщина пояснила, что в связи с похоронами отца детей, ей необходимо выехать в Атырау. Медики предупредили мать о возможных последствиях отказа от госпитализации, после чего она письменно подтвердила свое решение.

Также домой вместе с матерью был отпущен ребенок 2021 года рождения. По информации облздрава, его состояние оценивается как стабильное.

В ведомстве сообщили, что двое госпитализированных детей продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь.

Врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Мереке Бекбаев опубликовал в Instagram кадры транспортировки пострадавшей в ДТП девочки, 2011 года рождения, санитарной авиацией.

Видео: Instagram / @dr.bekbayev

В 12:20 часов состоялся телемедицинский консилиум, по итогам которого было принято решение экстренно доставить девочку санитарной авиацией в специализированное медицинское учреждение областного уровня Мангистауской области.  В 13:30 часов бригада санитарной авиации вылетела на вертолете из аэропорта и приземлилась на территории районной больницы. Врачи повторно оценили состояние пациентки, изучили результаты лабораторных исследований, продолжили интенсивную терапию и подготовили ее к транспортировке. Во время полета состояние девочки оставалось тяжелым. Все жизненно важные показатели находились под непрерывным контролем медицинских специалистов, интенсивная терапия и мониторинг проводились на протяжении всего перелета. Полет длился 35 минут, -написал врач в социальной сети.  

После посадки вертолета на площадке Мангистауской областной больницы девочку всего за одну минуту доставили в приемное отделение Мангистауской областной многопрофильной детской больницы.

По словам врача, впереди пациентку ждет длительное и сложное лечение.

Напомним, на трассе Шетпе – Сайотес погиб водитель, пострадали четверо детей. ДТП произошло утром 28 июля на 252-м километре. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с управлением, машина опрокинулась. Мужчина погиб на месте, четверо детей, находившихся в салоне, получили травмы. В департаменте полиции Мангистауской области расскаали, что незадолго до аварии водителю рекомендовали сделать остановку для отдыха.

1
18
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентовНовости Казахстана
28.07.2026, 10:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь