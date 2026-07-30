Врачи рассказали о состоянии четырёх детей после трагического ДТП на трассе Шетпе – Сайотес

Двое из четырех детей, пострадавших в смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе Шетпе – Сайотес, находятся в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице в тяжелом состоянии. Оставшихся двух мать забрала домой под свою ответственность. Об этом Lada.kz сообщили в региональном управлении здравоохранения.

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По информации облздрава, наиболее тяжелые травмы получила девочка 2011 года рождения.

У нее диагностированы политравма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма с диффузным аксональным повреждением головного мозга, внутримозговая гематома, множественные ушибы головного мозга, травмы грудной клетки и органов брюшной полости, ушибы легких и сердца, переломы ключицы и костей таза, а также травматический и геморрагический шок.

В настоящее время ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Второй пострадавший – ребенок 2013 года рождения. По данным врачей, у него диагностированы ушиб правой почки и обширная подкапсульная гематома. Его состояние медики оценивают как очень тяжелое.

Еще один пострадавший ребенок 2019 года рождения был осмотрен в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины головы и лица.

Врачи рекомендовали госпитализировать ребенка в травматологическое отделение, однако мать отказалась от стационарного лечения. По данным управления здравоохранения, женщина пояснила, что в связи с похоронами отца детей, ей необходимо выехать в Атырау. Медики предупредили мать о возможных последствиях отказа от госпитализации, после чего она письменно подтвердила свое решение.

Также домой вместе с матерью был отпущен ребенок 2021 года рождения. По информации облздрава, его состояние оценивается как стабильное.

В ведомстве сообщили, что двое госпитализированных детей продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь.

Врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Мереке Бекбаев опубликовал в Instagram кадры транспортировки пострадавшей в ДТП девочки, 2011 года рождения, санитарной авиацией.

Видео: Instagram / @dr.bekbayev

В 12:20 часов состоялся телемедицинский консилиум, по итогам которого было принято решение экстренно доставить девочку санитарной авиацией в специализированное медицинское учреждение областного уровня Мангистауской области. В 13:30 часов бригада санитарной авиации вылетела на вертолете из аэропорта и приземлилась на территории районной больницы. Врачи повторно оценили состояние пациентки, изучили результаты лабораторных исследований, продолжили интенсивную терапию и подготовили ее к транспортировке. Во время полета состояние девочки оставалось тяжелым. Все жизненно важные показатели находились под непрерывным контролем медицинских специалистов, интенсивная терапия и мониторинг проводились на протяжении всего перелета. Полет длился 35 минут, -написал врач в социальной сети.

После посадки вертолета на площадке Мангистауской областной больницы девочку всего за одну минуту доставили в приемное отделение Мангистауской областной многопрофильной детской больницы.

По словам врача, впереди пациентку ждет длительное и сложное лечение.

Напомним, на трассе Шетпе – Сайотес погиб водитель, пострадали четверо детей. ДТП произошло утром 28 июля на 252-м километре. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с управлением, машина опрокинулась. Мужчина погиб на месте, четверо детей, находившихся в салоне, получили травмы. В департаменте полиции Мангистауской области расскаали, что незадолго до аварии водителю рекомендовали сделать остановку для отдыха.