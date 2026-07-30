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30.07.2026, 10:39

На трассе Шетпе – Сайотес погиб водитель, пострадали четверо детей

Происшествия 0 4 007 Лиана Рязанцева

Смертельное ДТП произошло утром 28 июля на 252-м километре трассы Шетпе – Сайотес. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с управлением, машина опрокинулась. Мужчина погиб на месте, четверо детей, находившихся в салоне, получили травмы. Как сообщили редакции Lada.kz в департаменте полиции Мангистауской области, незадолго до аварии водителю рекомендовали сделать остановку для отдыха.

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По данным правоохранителей, ДТП произошло 28 июля около 06:00 часов на 252-м километре автодороги Шетпе – Сайотес.

За рулем автомобиля Chevrolet Cobalt находился житель Атырауской области. По предварительной информации, он не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Четверо детей, находившихся в салоне автомобиля, получили травмы.

Пострадавшие в результате ДТП четверо детей госпитализированы. В настоящее время они находятся в больнице. По факту аварии проводится досудебное расследование, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что незадолго до трагедии этот же автомобиль уже останавливали сотрудники патрульной полиции.

С водителем была проведена профилактическая беседа. Ему разъяснили правила безопасности дорожного движения и настоятельно рекомендовали сделать остановку для отдыха. Однако избежать трагедии не удалось, - подчеркнули в ведомстве.

В полиции отметили, что в летний период в регион ежедневно въезжает большое количество туристов и отдыхающих из разных регионов страны. В связи с этим сотрудники патрульной полиции несут службу в круглосуточном двухсменном режиме.

Полицейские останавливают автомобилистов на трассах, проводят профилактические беседы, напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в утомленном состоянии и обязательно делать остановки во время длительных поездок.

В ведомстве вновь обратились к водителям с призывом соблюдать меры безопасности:

  • не превышать установленную скорость и не спешить на дороге;
  • при первых признаках усталости или сонливости остановиться в безопасном месте и отдохнуть, даже если кажется, что до пункта назначения осталось совсем немного;
  • помнить, что дома каждого водителя ждут родные и близкие, а любое ответственное решение за рулем может сохранить человеческие жизни.

В ведомстве подчеркнули, что переутомление за рулем остается одной из наиболее распространенных причин тяжелых аварий на трассах, особенно в период отпусков и дальних поездок.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
252 км...это в районе Манаты. Там не заснешь, какой бы усталый не был
30.07.2026, 08:28
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