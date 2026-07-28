Застрял на трассе с пустым баком: полицейские пришли на помощь туристу в Мангистау

Путешествие иностранного мотоциклиста по Мангистауской области едва не прервалось из-за пустого бензобака, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в департаменте полиции региона

По информации департамента полиции региона, инцидент произошел 27 июля на 421-м километре автодороги Бейнеу — Сайотес.

Около 10:00 экипаж роты патрульной полиции в составе Абая Атчыбаева и Галымжана Турганбаева заметил мотоциклиста, оказавшегося в затруднительной ситуации.

Как выяснилось, у путешественника закончилось топливо. Полицейские оперативно обеспечили его бензином, благодаря чему турист смог безопасно продолжить свой маршрут.

Иностранный путешественник поблагодарил стражей порядка за своевременную помощь и продолжил поездку.