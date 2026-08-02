Более 60 домов под снос: в Мангистау назвали адреса по программе реновации

В Мангистауской области в программу реновации включили 134 многоквартирных дома. Из них 61 здание признано аварийным, еще 73 дома относятся к категории ветхого жилья. Где расположены дома, которые планируют снести в материале Тengri Нome, передает Lada.kz.
В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области на запрос Тengri Нome сообщили, что всего в регионе насчитывается 1 938 многоквартирных домов, 61 из них (1 140 квартир) признаны аварийными.
В ведомстве уточнили, что Актау в перечень аварийных домов не вошел, где планировали снести 10 аварийных домов ещё в 2025 году.
Реновация домов в Актау. Фото управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области
Фактически были расселены и снесены пять домов (микрорайон 3, дома №№ 34, 35, 36, 37, 38). Снос ещё пяти домов (микрорайон 3, дома №№ 41, 44, 45, 46, 70) перенесён на 2027 год в связи с проведением работы по получению согласия жителей, - сообщили в управлении.
Сейчас в регионе ставят в очередь жителей аварийных домов. На момент предоставления ответа зарегистрировали 131 человека.
Отмечается, что реновацию планируют проводить по программе государственно-частного партнёрства (ГЧП). В Жанаозене и Бейнеуском районе, например, намерены заключить договор с ТОО «СКА-Строй Монтаж». В Каракиянском районе – с ТОО «Монако-2023».
В Жанаозене планируется снести 25 домов, рассчитанных на 342 квартиры. В микрорайоне «Вокзал» под снос определены девять домов, в микрорайоне «Шанырак» – 14, еще два дома расположены в микрорайоне «Шугыла».
Перечень аварийных домов:
В 2025 году два дома уже снесли (микрорайон «Вокзал», дома №№ 6 и 7) за счёт бюджета. За 416 миллионов тенге купили 27 квартир, - отметили в управлении.
В Бейнеуском районе планируется снести 17 домов на 303 квартиры. Из них 12 домов расположены в селе Боранкул, один – в селе Толеп, два – в селе Есет и еще два – в селе Акжигит.
Перечень аварийных домов:
В селе Акжигит снесли дома ещё в 2025 году, жителям за счёт бюджета купили девять квартир, - сообщили в ведомстве.
Реновация домов в Бейнеуском районе. Фото управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области
В Мангистауском районе под снос планируют три аварийных дома на 32 квартиры. Все они расположены в селе Сайотес. При этом 11 квартир уже предоставлены жителям.
В Мунайлинском районе под программу реновации попал один аварийный дом на 30 квартир. Он расположен в селе Мангистау, в 21 квартале, дом №40.
В 2025 году при участии частного инвестора этот дом был снесён. В настоящее время ведётся строительство нового жилого дома, завершение которого запланировано на конец 2026 года, - заверили в управлении.
Реновация дома в Мунайлинском районе. Фото управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области
В селе Мунайшы Каракиянского района аварийными признали 15 домов на 337 квартир:
Из 337 квартир только в 219 проживают люди. Пока инвестора не нашли, но в акимате надеются переселить собственников аварийного жилья в рамках государственно-частного партнёрства.
В списке значатся ещё 73 ветхих дома в Бейнеуском районе:
В управлении отметили, что данные дома пока не попадают под снос.
Напомним, ранее участница программы реновации ветхого жилья в Актау раскритиковала ремонт. Ситуацию тогда прокомментировали в городском акимате и строительной компании.
Комментарии0 комментарий(ев)