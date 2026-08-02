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02.08.2026, 15:35

Более 60 домов под снос: в Мангистау назвали адреса по программе реновации

Общество 0 3 241 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области в программу реновации включили 134 многоквартирных дома. Из них 61 здание признано аварийным, еще 73 дома относятся к категории ветхого жилья. Где расположены дома, которые планируют снести в материале Тengri Нome, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

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В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области на запрос Тengri Нome сообщили, что всего в регионе насчитывается 1 938 многоквартирных домов, 61 из них (1 140 квартир) признаны аварийными.

В ведомстве уточнили, что Актау в перечень аварийных домов не вошел, где планировали снести 10 аварийных домов ещё в 2025 году.

Реновация домов в Актау. Фото управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области 

Фактически были расселены и снесены пять домов (микрорайон 3, дома №№ 34, 35, 36, 37, 38). Снос ещё пяти домов (микрорайон 3, дома №№ 41, 44, 45, 46, 70) перенесён на 2027 год в связи с проведением работы по получению согласия жителей, - сообщили в управлении.

Сейчас в регионе ставят в очередь жителей аварийных домов. На момент предоставления ответа зарегистрировали 131 человека.

Отмечается, что реновацию планируют проводить по программе государственно-частного партнёрства (ГЧП). В Жанаозене и Бейнеуском районе, например, намерены заключить договор с ТОО «СКА-Строй Монтаж». В Каракиянском районе – с ТОО «Монако-2023».

В Жанаозене планируется снести 25 домов, рассчитанных на 342 квартиры. В микрорайоне «Вокзал» под снос определены девять домов, в микрорайоне «Шанырак» – 14, еще два дома расположены в микрорайоне «Шугыла».

Перечень аварийных домов:

  • микрорайон «Вокзал», дома №№ 1-9;
  • микрорайон «Шанырак» – улица Абая, дома №№35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 55 улица Дружбы, дома №№ 6, 33; улица Оразакова дом №33; улица Нефтяников, дома №№11,12, 13;
  • микрорайон «Шугыла», дома №№ 21 и 23Б.

В 2025 году два дома уже снесли (микрорайон «Вокзал», дома №№ 6 и 7) за счёт бюджета. За 416 миллионов тенге купили 27 квартир, - отметили в управлении.

В Бейнеуском районе планируется снести 17 домов на 303 квартиры. Из них 12 домов расположены в селе Боранкул, один – в селе Толеп, два – в селе Есет и еще два – в селе Акжигит.

Перечень аварийных домов:

  • село Боранкул, дома №№ 9А, Б, 10А, 10 Б., 11А, 11Б, 12А, 12Б, 13А, 13Б, 14А, 14Б;
  • село Толеп, дом №6;
  • село Акжигит, дома №№ 1, 2;
  • село Есет, дома №№20 и 21.

В селе Акжигит снесли дома ещё в 2025 году, жителям за счёт бюджета купили девять квартир, - сообщили в ведомстве.

Реновация домов в Бейнеуском районе. Фото управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области

В Мангистауском районе под снос планируют три аварийных дома на 32 квартиры. Все они расположены в селе Сайотес. При этом 11 квартир уже предоставлены жителям.

В Мунайлинском районе под программу реновации попал один аварийный дом на 30 квартир. Он расположен в селе Мангистау, в 21 квартале, дом №40.

В 2025 году при участии частного инвестора этот дом был снесён. В настоящее время ведётся строительство нового жилого дома, завершение которого запланировано на конец 2026 года, - заверили в управлении.

Реновация дома в Мунайлинском районе. Фото управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области

В селе Мунайшы Каракиянского района аварийными признали 15 домов на 337 квартир:

  • микрорайон «Темиржолшы», дома №№ 1-9;
  • микрорайон «Салтанат», дома №№ 1- 6.

Из 337 квартир только в 219 проживают люди. Пока инвестора не нашли, но в акимате надеются переселить собственников аварийного жилья в рамках государственно-частного партнёрства.

В списке значатся ещё 73 ветхих дома в Бейнеуском районе:

  • село Бейнеу, улица Акшабаева, дома №№ 1-5, 53-55; улица Хибасова, дома №№ 5-15; улица Тауелсыздык, дом № 16; улица Калдыгараева, дома №№ 17-20, 59-64 (в том числе 62А); улица Бегенова, дома №№ 21-28; улица Косай Ата, дома №№ 29-35, 37-41, 48-49; улица Торемурата, дома №№ 47 и 47А; улица Кашаган, дом №56.
  • село Боранкул, дома №№ 1-8, 15, 18А, 18Б, 19А, 19Б.
  • село Толеп, дома №№ 1-5.

В управлении отметили, что данные дома пока не попадают под снос.

Напомним, ранее участница программы реновации ветхого жилья в Актау раскритиковала ремонт. Ситуацию тогда прокомментировали в городском акимате и строительной компании.

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