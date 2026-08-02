Проблемы с пандусом и подъемной платформой устранили в здании миграционной полиции Актау

После публикации обращения гражданина с инвалидностью, который пожаловался на проблемы с доступом в здание миграционной полиции в Актау, выявленные недостатки были устранены. Об этом редакции Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

В ведомстве сообщили, что после обращения гражданина все выявленные недостатки были устранены.

Подъемная платформа в настоящее время функционирует в штатном режиме, пандус приведен в надлежащее состояние и обеспечивает беспрепятственный доступ маломобильных граждан в здание, - сообщили в полиции Мангистауской области.

Таким образом, граждане с ограниченными возможностями теперь могут беспрепятственно пользоваться входом в здание и подъемной платформой для доступа на верхние этажи.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видеообращение мужчины, который передвигается на инвалидной коляске. Он пожаловался на отсутствие доступной среды в здании миграционной полиции в 21 микрорайоне и рассказал, с какими трудностями столкнулся при попытке попасть в нужные кабинеты.