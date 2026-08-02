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02.08.2026, 11:04

«Попасть в здание – целый квест»: мужчина в инвалидной коляске показал условия в миграционной полиции Актау

Общество 0 2 382 Лиана Рязанцева

В социальных сетях появилось видеообращение мужчины, который передвигается на инвалидной коляске. Он пожаловался на отсутствие доступной среды в здании миграционной полиции в 21 микрорайоне и рассказал, с какими трудностями столкнулся при попытке попасть в нужные кабинеты, передает Lada.kz.

Кадры видео, качество улучшено с помощью ИИ
Кадры видео, качество улучшено с помощью ИИ

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По словам мужчины, попасть в здание ему удалось с большим трудом. Он утверждает, что имеющийся лифт, предназначенный для подъема на второй и третий этажи, не работает.

Нахожусь в миграционной полиции. Кое-как попал на первый этаж. Есть лифт, который предназначен для подъёма на второй и третий этаж, но он не работает. На ресепшене девушка мне ответила на вопрос, как попасть на второй этаж: «Не знаю». То есть вообще понятия не имеет, - рассказал автор видео.

Мужчина также обратил внимание на пандус у входа в здание. По его словам, конструкция не позволяет безопасно воспользоваться ей на инвалидной коляске.

Есть пандус, якобы. Такой, типа пандус. Но суть в том, что колёса коляски, передние и задние, у них не совпадают. Если я подстрою под передние колёса, то задними я не попаду на пандус. Если я подстрою под задние, то передними я уткнусь прямо носом вниз, - объяснил он.

По словам мужчины, аналогичные проблемы он заметил и на входе в здание.

Тот же пандус перед входом в миграционную полицию. Конструкция поломана. Невозможно спуститься, - говорит мужчина.

Он также утверждает, что сотрудники учреждения не смогли объяснить ему, каким образом можно попасть на второй этаж, а помощь ему фактически пришлось искать самостоятельно.

Ни один сотрудник, мимо проходящий, даже не поинтересовался, нужна ли мне помощь или по какому вопросу я нахожусь в данном здании, - рассказал мужчина.

По его словам, сопровождавшему его человеку приходилось самостоятельно подниматься на верхние этажи и спускаться обратно за необходимыми документами.

Это просто ужас и наплевательское отношения к людям с ограниченными возможностями, - сказал мужчина.

Lada.kz направила запрос в департамент полиции региона с просьбой прокомментировать ситуацию, уточнить, работает ли лифт в здании, соответствует ли установленный пандус требованиям доступной среды и планируется ли устранение выявленных недостатков. На момент публикации официальный комментарий по ситуации редакции не предоставили.

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