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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:47

Просмотров: 1504

Появилось видео с места для отеля в урочище Бозжыра

Корреспондент Lada.kz побывал на месте, где хотят возвести отель.

Кадр видео
Участок для гостиничного комплекса, по словам корреспондента Lada.kz Рашида Исмагилова, уже размечен.

На месте установлены три модульных кемпинга из блок-контейнеров. Водовозы заполняют воду для технологических процессов и работ в установленные ёмкости.

Ранее в акимате заявляли, что на данный момент в урочище Бозжыра проводят инженерно-геологические изыскания.

Напомним, отель в урочище Бозжыра обойдётся инвестору в 38,6 миллиарда тенге.

В минувшую пятницу, 5 февраля, строительство отеля обсудили на общественных слушаниях.

В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта.

Застройщик предоставил эскизный проект отеля.

Эксперты Ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) считают, что дикие животные нуждаются в нетронутом ареале.






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Комментарии ( 1 )

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 Businessman (Посетители) Сегодня, 21:32
Видимо других проектов в области нет, раз освещается только этот. Интересно, ГАСК дал разрешение на производство работ на основании эскизного проекта? Всем так можно или только избранным?
 
 

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