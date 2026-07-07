После ливней в Бейнеу дети купаются в глубоких лужах: жителей призвали не забывать о безопасности

После нескольких дней проливных дождей в Бейнеуском районе на некоторых улицах и открытых территориях скопилась вода. Необычные «водоемы» сразу же стали местом притяжения для детей, которые во время летних каникул купаются и играют в больших лужах, передает Lada.kz.

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Видео с нетипичными для местного лета развлечениями привлекли внимание жителей, которые публикуют их в социальных сетях. Сельчане в шутку пишут: "В Бейнеу +1 бассейн". Однако, специалисты напоминают, что в подобных ситуациях специалисты игры могут быть небезопасны.

Главная скрытая угроза заключается в том, что глубина и состояние дна в местах скопления воды неизвестны. Под лужами могут находиться ямы, строительный мусор, острые предметы, открытые люки или другие опасные объекты.

Кроме того, после сильных осадков вода может быть загрязнена бытовыми отходами и другими веществами, что также представляет риск для здоровья.

Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра и объяснить им, что даже обычная на первый взгляд лужа после сильного дождя может скрывать серьезную опасность.

В коммунальных службах говорят, что после сильных дождей подобные скопления воды могут сохраняться несколько дней, особенно в низинных участках и на территориях без ливневой канализации.

Ранее в акимате Бейнеуского района рассказывали о том, что в поселке активно проводятся работы по откачке воды из затопленных дворов.