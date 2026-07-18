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18.07.2026, 14:31

«Мой сын стал жертвой врачебных ошибок»: мать умершего ребенка выйдет на пикет в Актау

Власть 0 3 232 Сергей Кораблев

Местная жительница Жулдыз Азанова уведомила областной акимат о проведении одиночного пикета после смерти своего сына. Женщина считает, что трагедия произошла из-за ошибок медицинских работников. При этом проверка мнистерства здравоохранения выявила многочисленные нарушения в работе медицинских учреждений, а по факту произошедшего расследуется уголовное дело, передает Lada.kz.

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Жулдыз Азановой, которая потеряла своего 13-летнего сына Исмаила при аппендиците, когда ему своевременно не поставили правильный диагноз, получила результаты проверки.

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК сообщили, что после обращения матери была проведена внеплановая проверка Актауской городской поликлиники №2 и Мангистауской областной многопрофильной детской больницы с привлечением независимых экспертов.

Проверкой установлено, что при оказании медицинской помощи были допущены организационно-тактические, лечебно-диагностические и документальные нарушения. В частности, в приемном отделении состояние ребенка несколько раз оценили ненадлежащим образом, четырежды было отказано в госпитализации, а сам пациент был госпитализирован с опозданием уже в тяжелом состоянии.

В критической ситуации не был организован обязательный консилиум врачей, медицинская документация велась с нарушениями, а жалобы матери и состояние ребенка оценивались не в полной мере. Также отмечается, что рекомендации о направлении пациента к профильным специалистам своевременно не были выполнены.

По итогам проверки жалоба признана обоснованной. К дисциплинарной ответственности привлечены заместители руководителей медицинских организаций, директор Мангистауской областной многопрофильной детской больницы освобождена от занимаемой должности. Кроме того, Фонд социального медицинского страхования применил к медицинским организациям меры экономического воздействия.

Прокуратурой Актау зарегистрировано уголовное дело по статье 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). В настоящее время проводится досудебное расследование.

Несмотря на принятые меры, Жулдыз Азанова намерена провести пикет, считая, что виновные должны понести справедливое наказание.

Одиночный пикет запланирован в пятницу, 24 июля, с 09:00 до 11:00 часов перед зданием областного акимата. Она намерена привлечь внимание к проблемам системы здравоохранения региона.

Напомним, ранее Жулдыз Азанова заявляла о врачебной ошибке, после которой ее сын оказался в тяжелом состоянии и впоследствии скончался.

После минздрав начал проверку.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
В наши больницы можно ходить только здоровым. Выходит не здравоохранение, а здравозаХоронение. Этот трагический случай этому подтверждение. А сколько случаев которые заканчиваются не так трагически!
18.07.2026, 10:22
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