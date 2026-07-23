В Актау планируют увеличить мощности МАЭК и построить новую котельную

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с реализацией ключевых энергетических и промышленных проектов. В центре внимания были обновление энергетической инфраструктуры МАЭК, строительство новой парогазовой установки и центральной котельной в Актау, а также развитие производства дорожного битума на заводе Caspi Bitum. Эти проекты направлены на повышение надежности энергоснабжения региона и обеспечение его растущих потребностей, передаёт Lada.kz .

Фото пресс-службы Олжаса Бектенова

Первым объектом посещения стал завод ТОО «СП Caspi Bitum» — крупнейший в стране специализированный производитель дорожного битума. Председатель правления АО «НК «ҚазМұнайГаз» Асхат Хасенов сообщил, что после модернизации установки ЭЛОУ-АВТ, завершенной в 2025 году, проектная мощность предприятия по переработке нефти и выпуску битума увеличилась в 1,5 раза.

В 2025 году завод переработал 696 тысяч тонн нефти и выпустил 284 тысячи тонн битума. За первое полугодие 2026 года переработано 277 тысяч тонн нефти и произведено 106 тысяч тонн битума. На предприятии также продолжается экологическая модернизация: внедрены системы круглосуточного мониторинга качества воздуха, повторного использования очищенной воды и энергоэффективные технологии.

Олжас Бектенов поручил обеспечить соответствие выпускаемой продукции международным стандартам качества.

Далее премьер-министр посетил строительную площадку ТОО «Актауская энергетическая компания», где ему рассказали о строительстве парогазовой установки мощностью 160 МВт. Генеральный директор ТОО «АЭК» Гэ Личунь отметил, что проект реализуется для увеличения мощности и повышения надежности энергоснабжения Мангистауской области и западного региона страны. Объем инвестиций по этому проекту составляет 210 миллионов долларов, ожидается, что будет создано порядка 300 рабочих мест. В настоящее время строительно-монтажные работы выполнены примерно на 30%, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на июнь 2027 года.

Заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов рассказал главе кабмина о планах строительства на базе ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат» (МАЭК) новых парогазовых установок суммарной электрической мощностью до 500 МВт и тепловой установки мощностью 560 Гкал. Отмечено, что ТОО «МАЭК» является ключевым объектом энергетической инфраструктуры Мангистауской области, обеспечивающим электро-, тепло- и водоснабжение региона. Новый комплекс должен заменить устаревшие энергоблоки и обеспечить комбинированное производство электрической и тепловой энергии. Проект также предусматривает интеграцию опреснительных мощностей для дальнейшего развития системы водоснабжения региона.

Премьер-министру также представили проект строительства центральной котельной для теплоснабжения Актау. В настоящее время основная нагрузка по обеспечению города теплом приходится на теплоисточники ТОО «МАЭК». При установленной мощности 500 Гкал в час текущая потребность Актау составляет 745 Гкал в час. Строительство центральной котельной мощностью 363 Гкал в час позволит обеспечить теплом более 2 миллионов квадратных метров жилой и социальной инфраструктуры, подключить к централизованной системе новые и часть существующих микрорайонов и разделить городскую систему теплоснабжения на два независимых контура.

По итогам рабочего объезда Премьер-министр дал ряд поручений по своевременной реализации проектов.