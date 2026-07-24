Актау принял межправительственную комиссию Казахстана и Узбекистана и первый Совет глав регионов

Актау стал площадкой для двух крупных казахстанско-узбекистанских мероприятий — 23-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и первого заседания Совета глав регионов. В них приняли участие премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает Lada.kz.

Фото предоставлено официальным Telegram-каналом Правительства РК

Главный вектор переговоров – выполнение поручений Президентов Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева по выстраиванию стратегического союза, углублению промышленной кооперации и увеличению взаимной торговли до $10 млрд.

Выступая на 23-ем заседании Межправительственной комиссии, Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов подчеркнул особую роль доверительного диалога лидеров двух государств:

«Благодаря совместным усилиям глав наших государств – Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева – многоплановое сотрудничество между нашими странами динамично развивается и сегодня является успешным примером взаимодействия для всего региона Центральной Азии. Итоги государственного визита Президента Казахстана в Узбекистан в ноябре прошлого года еще раз подтвердили доверительный характер казахско-узбекского партнерства», —подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов подтвердил готовность к активной совместной работе по реализации всех намеченных задач:

«В текущем году в рамках встреч наших уважаемых Президентов в городах Бухаре, Астане и Туркестане правительствам двух стран были поставлены конкретные задачи по расширению сотрудничества. Выражаю готовность принять все необходимые меры для выполнения этих поручений. Уверен, что наши сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию торгового, инвестиционного, промышленного, транспортного, межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества», — отметил Абдулла Арипов.

Запуск Совета глав регионов

Вторым ключевым событием стало проведение первого заседания Совета глав регионов Казахстана. В мероприятии приняли участие руководители приграничных областей и более 300 предпринимателей.

Оценивая важность этой площадки, Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил:

«Мы придаем особое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с братским Узбекистаном. Создание Совета руководителей регионов стало закономерным продолжением интенсивного диалога между главами наших государств и открыло новые возможности для углубления межрегионального взаимодействия. Укрепление прямых связей между регионами играет важную роль в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества. Уверен, что деятельность Совета внесет весомый вклад в достижение поставленной главами двух государств цели по увеличению объема взаимной торговли до $10 млрд», — отметил Олжас Бектенов.

В свою очередь Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов акцентировал внимание на стратегическом статусе Актау:

«Символично, что наша встреча проходит в Актау – жемчужине Каспийского моря и важнейшем транспортно-логистическом хабе нашего региона. Казахстан для Узбекистана – не только близкий сосед, но и надежный стратегический партнер и союзник. Межрегиональное партнерство стало одним из приоритетных направлений нашего взаимодействия, и именно поэтому наши уважаемые Президенты приняли решение о создании Совета глав регионов. Уверен, что прямые контакты на региональном уровне станут мощным импульсом для дальнейшего укрепления узбекско-казахских отношений», — подчеркнул Абдулла Арипов.

По итогам первого заседания Совета был подписан ряд меморандумов между регионами, а также коммерческие документы на общую сумму свыше 80 млрд тенге.

Экономика в цифрах и проектах

В ходе проведенных заседаний стороны детально рассмотрели ключевые сферы двустороннего взаимодействия:

Торговый оборот. По итогам 2025 года объем двусторонней торговли составил $4,8 млрд. За первые пять месяцев 2026 года товарооборот вырос на 37%, достигнув $2,3 млрд. В активной проработке находится Дорожная карта в сфере инвестиций и торговли на сумму $7,8 млрд.

Промышленная кооперация. Казахстан и Узбекистан ведут работу по 80 совместным проектам общей стоимостью более $1,8 млрд. Уже запущено 15 проектов на $227 млн (создано около 5 тыс. рабочих мест), еще 6 проектов на $102 млн – в активной фазе, прорабатываются 59 перспективных инициатив на $1,5 млрд.

Транспорт и логистика. В 2025 году объем ж/д перевозок вырос на 16% до 32,3 млн тонн. Разработан План по увеличению пропускной способности ж/д коридоров с 35 до 60 млн тонн. Переход на электронные бланки E-Permit сократил время прохождения границы автотранспортом с 9 часов до 30 минут.

В сфере водного хозяйства подтверждена готовность развивать сотрудничество на основе взаимопонимания и учета интересов обеих стран.

Стороны также подчеркнули важность развития культурно-гуманитарных связей. На сегодня продолжается совместная работа по включению историко-культурных объектов Казахстана и Узбекистана в транснациональную номинацию «Великий шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор» для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выход к морю и логистический хаб за $300 млн

Особый интерес к каспийским морским воротам Казахстана и транзитным коридорам прокомментировал хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев, отвечая на вопросы журналистов:

«Сегодняшний межрегиональный форум с казахстанскими партнерами мы проводим впервые. Я могу сказать одно: мы сейчас живем в очень сложное время. Во всем мире каждый день появляется что-то новое: где-то закрывается бизнес, в других местах он открывается. Когда соседние страны объединяются, открываются новые логистические пути и возможности для сотрудничества. Мы знаем, что Казахстан обладает огромными возможностями в плане водных путей. Узбекистан в этом вопросе ограничен, так как у нас нет прямого выхода к морю или океану. И в этом направлении мы должны использовать сотрудничество с казахстанскими коллегами. Как участник совещания, прошедшего в Бухаре 29–30 мая в рамках визита уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Узбекистан, могу отметить, что тогда был подписан ряд важных документов. Основное внимание в них было уделено сфере логистики, потому что без логистики бизнес развиваться не будет», - поделился Зойир Мирзаев.

Он также отметил второе важное направление – создание совместного технопарка. То есть открытие единой площадки, которой могли бы одновременно пользоваться и казахстанские, и узбекистанские бизнесмены.

«В качестве первого шага мы уже запустили совместный проект с казахстанскими партнерами в Зангиатинском районе (Ташкентская область) — с компанией «PTC Holding». Это проект логистического центра класса «А» стоимостью 300 миллионов долларов, который расположится на территории 70 гектаров. Он даст нам огромные возможности для реализации продукции, производимой в Узбекистане, а также товаров, которые мы экспортируем через Казахстан в страны Европы», - добавил Зойир Мирзаев.

Позиция акима области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в рамках пленарного заседания подробно остановился на динамике торговли и инфраструктурных возможностях региона:

«На сегодняшний день между Мангистауской областью и Узбекистаном сформированы устойчивые торгово-экономические и деловые связи. По итогам 2025 года товарооборот между регионом и Узбекистаном составил 14 млн. долларов США, увеличившись на 62% по сравнению с 2024 годом. В регионе функционируют морские порты Актау и Курык, а также ряд терминалов, совокупная пропускная способность которых составляет свыше 22 млн. тонн грузов в год. Вместе с тем, совместно с китайскими партнерами планируется реализация проекта по строительству нового многофункционального морского терминала пропускной способностью до 25 млн. тонн грузов в год. Параллельно прорабатываются проекты по созданию в регионе судостроительных верфей с участием зарубежных и отечественных партнеров. Таким образом, мы последовательно переходим от модели транзитной территории к формированию полноценного логистического хаба Каспийского региона», - сказал Нурдаулет Килыбай.

Глава региона подчеркнул:

«Мангистауская область рассматривает сотрудничество с Республикой Узбекистан как одно из приоритетных направлений межрегионального взаимодействия. Мы предлагаем сосредоточиться на практических направлениях взаимодействия – расширении прямых контактов между регионами, регулярном проведении бизнес-миссий, реализации совместных проектов, а также использовании транспортно-логистических возможностей Мангистауской области для выхода узбекской продукции на международные рынки. Мангистауская область открыта для взаимовыгодного сотрудничества и готова стать надежной площадкой для реализации новых совместных инициатив»

По завершении встреч руководители правительств подписали итоговый протокол 23-го заседания Совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.