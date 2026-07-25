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25.07.2026, 13:47

Скальные мечети Мангистау признали объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО

Власть 0 1 878 Сергей Кораблев

Скальные мечети Мангистауской области официально вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

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Как сообщил Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, скальные мечети Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Шақпақ ата и Сұлтан Үпі включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Решение принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в городе Пусан (Республика Корея).

Ерлан Карин отметил, что включение скальных мечетей в список стало возможным благодаря инициативе и непосредственной поддержке Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В 2024 году на заседании Национального курултая в Атырау Глава государства поручил начать работу по подготовке соответствующей номинации.

Это первое за последние 22 года включение объекта национального культурного наследия Казахстана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. До этого в него были внесены мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи (2003 год) и петроглифы Танбалы (2004 год).

Как подчеркнул Государственный советник, скальные мечети Мангистау на протяжении веков служили не только местами молитвы, но и центрами образования и просвещения. По оценке ЮНЕСКО, эти памятники являются выдающимся образцом многовековых духовных, культурных и архитектурных традиций.

Ожидается, что присвоение объектам статуса Всемирного наследия привлечет дополнительное внимание мирового сообщества к Казахстану, придаст новый импульс развитию туризма и создаст возможности для реализации инфраструктурных проектов в регионе.

Также Казахстане продолжится работа по включению в списки ЮНЕСКО и других объектов культурного наследия, в том числе Жаркентской мечети, Вознесенского кафедрального собора в Алматы, петроглифов Каратау и «Слов назидания» Абая.

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