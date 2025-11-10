Как работают школы в Актау после сообщений с угрозами

После распространения в мессенджерах сообщений о якобы готовящихся расправах в школах Актау корреспондент Lada.kz проверил обстановку в нескольких учебных заведениях города.

Фото автора

В сообщении, разошедшемся по чатам, неизвестный утверждал, что в 14 школах города сегодня, 10 ноября, якобы произойдут массовые расправы и «будут сотни жертв». Это вызвало тревогу среди жителей города и родителей школьников.

Утром в школах наблюдалась пониженная посещаемость.

В школу №1 многие родители не привели детей.

Младшие классы частично распустили по домам.

В школе-лицее №7 имени Насибкали Марабаева занятия проводятся в штатном режиме.

По словам вахтера, в первую смену пришло около 130 учеников - 40 из начальных классов и примерно 90 старшеклассников.

В школе №6 в 6 микрорайоне ситуация аналогичная. Посещаемость снижена, но занятия проходят.

Школа №10 работает в обычном режиме. По словам администрации, посещаемость составила около 60%.

Одна из родительниц рассказала, что боялась вести ребенка в школу, но оставить дома было не с кем.

В IT-лицее сообщили, что на занятия пришли около половины учеников.

При этом усиленного присутствия полиции у школ корреспондент не заметил. На всех проверенных объектах работают турникеты, посторонним попасть внутрь не удается.

Тем временем в чатах продолжаются обсуждения, стоит ли отпускать детей на занятия во вторую смену.

Напомним, ранее неизвестные сообщили о готовящихся расправах в школах Актау. Также в соцсетях распространили видео задержания мужчины, связав его с рассылкой о нападении на школы. В управлении образования не отменили занятия.

Позже в полиции заявили, что реальной угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школ не установлено.