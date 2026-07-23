Реконструкция набережной в Актау фактически замерла

Местные жители задаются вопросом, почему реконструкция участка набережной в 9А микрорайоне фактически остановилась, сообщает Lada.kz .

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В начале лета участок набережной в 9А микрорайоне огородили профлистом в связи с реконструкцией.

С тех пор активных строительных работ, по словам горожан, на объекте практически не наблюдается.

Корреспондент Lada.kz побывал на месте.

Территория реконструкции полностью огорожена профлистовым ограждением, установленным уже на металлических стойках, закрепленных в бетонных основаниях.

Забор тянется практически до самого берега моря, из-за чего привычный проход к воде оказался закрыт.

Чтобы туда попасть, приходится снимать обувь.

На территории стройплощадки четыре единицы строительной техники.

Признаков проведения работ во время осмотра не было.

Слева от огороженного участка жители продолжают отдыхать и загорать.

По какой причине техника уже около двух месяцев находится на площадке без выполнения каких-либо работ, за счет каких средств оплачивается содержание простаивающей спецтехники и кто несет финансовые расходы в период простоя - вот главные вопросы, которые интересуют местных жителей.

Люди также просят разъяснить, что именно стало причиной приостановки реконструкции, когда планируется возобновить работы и завершить проект, а также имеются ли проблемы с финансированием, подрядной организацией или разрешительной документацией.

Корреспондент Lada.kz ожидает комментарий от уполномоченных органов.