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04.08.2026, 12:14

Пациентка из Актау подала в суд после липосакции: проверка выявила нарушение

Медицина 0 1 303 Ольга Максимова

Проверка территориального департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля выявила отсутствие лицензии на проведение хирургических операций в клинике, где проводили липосакцию жительнице Актау. Пострадавшая обратилась в суд для компенсации материального и морального ущербов, передаёт Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

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О результатах проведенной внеплановой проверки по заявлению жительницы Актау рассказала Нурсулу Мухамбетярова, руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области.

«По результатам проверки были выявлены ряд нарушений - в части несоблюдения стандарта хирургической помощи, нарушение норм лицензирования и по применению просроченных лекарственных средств. При проверке было выявлено наличие в клинике лекарств, срок годности которых истек в апреле. Для устранения нарушений дали месяц», - рассказала Нурсулу Мухамбетярова.

В отношении руководства учреждения были составлены протоколы:

  • по части 1 статьи 464 КоАП РК (Нарушение норм лицензирования или разрешительных процедур);
  • пункту 2-1 статьи 80 КоАП РК (Несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи);
  • части 1 статьи 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий).

Общая сумма штрафа составила почти 700 тысяч тг.  

Как разъяснила Нурсулу Мухамбетярова, клиника имела лицензии на проведение амбулаторно-поликлинической помощи в сфере пластической хирургии. Это значит, что в стенах клиники можно было проводить консультации по пластической хирургии, а сами операции – нет. На их проведении лицензии не было.

«У клиники отсутствует приложение к лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «Стационарозамещающая медицинская помощь взрослому населению - пластическая хирургия». Согласно медицинской документации, объяснениям специалистов и заключению независимого эксперта, привлеченного к внеплановой проверке, оказанная медицинская помощь не соответствовала действующим стандартам хирургической и анестезиологической помощи Республики Казахстан. Установлено, что низкое качество хирургической техники и недостаточный послеоперационный уход находятся в прямой причинно-следственной связи с развитием осложнения - флегмоны передней брюшной стенки», - гласят результаты проверки, которыми поделилась пострадавшая Камила Нуржан.

Для дачи правовой оценки акт проверки направили в департамент полиции Мангистауской области. Также акт был направлен в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области для проверки соответствия операционного блока и отделения реанимации санитарно-эпидемиологическим требованиям.   

Камила Нуржан подала заявление в полицию, а также гражданский иск в суд для компенсации материального и морального ущерба.

«Сейчас я продолжаю лечение и восстановление. После операции и тяжёлого воспалительного процесса организм сильно ослаблен, уровень гемоглобина снизился до 83 единиц. Я прохожу назначенное лечение, восстанавливаю показатели крови и нахожусь под наблюдением врачей. Последствия операции всё ещё дают о себе знать, поэтому процесс восстановления пока не завершён. Остались заметные шрамы, и гной все еще есть. Тем временем клиника продолжает работу, сменив аккаунт в Инстаграме», - рассказала Камила Нуржан.

Напомним, жительница Актау Камила Нуржан заявила, что после проведенной в одной из частных клиник процедуры липосакции была экстренно госпитализирована с тяжелым гнойным воспалением.

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