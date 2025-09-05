В селе Шетпе открылась новая школа на 600 мест

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 5 сентября, в селе Шетпе, в микрорайоне «Косбулак-2», открыли новую школу на 600 мест, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу управления образования региона.

Фото пресс-службы управления образования Мангистауской области

Новая школа построена в рамках национального проекта «Келешек мектептер», реализуемого по поручению президента страны.

С начала нового учебного года в области введены в эксплуатацию пять новых школ данного формата. Одна из них – средняя школа №1 в микрорайоне «Косбулак-2». На сегодняшний день в ней начали обучение 422 ученика, занятия ведут 44 педагога, - сообщили в управлении.

В управлении рассказали, что здание школы оборудовано в соответствии с современными требованиями. Для учащихся открыты кабинеты биологии, химии, географии, истории, информатики, робототехники, английского и русского языков, начальной военной подготовки и цифровой грамотности. Также предусмотрены кабинеты инклюзивной поддержки, психолога, логопеда и сенсорная комната. Кроме того, в школе есть классы музыки, хореографии, изобразительного искусства, дизайна и технологий, STEM-лаборатории, мастерские, библиотека, столовая, спортивный и актовый залы, кабинет тренера, медицинский пункт, музей и вся необходимая инфраструктура.

Стоит отметить, что в прошлом году в регионе были открыты восемь школ, а в нынешнем учебном году планируется ввести в эксплуатацию 10. Из них девять в рамках национального проекта, и одну – за счёт средств спонсоров. Благодаря открытию этих объектов удалось полностью ликвидировать проблему трёхсменного обучения в Мунайлинском и Тупкараганском районах, а также решить вопрос с одной аварийной школой, - заявили в управлении.

Напомним, в этом году в Мангистауской области в школу впервые пошли около 19 тысяч детей.

Торжественные линейки в честь Дня знаний в Актау прошли не только 1 сентября, но и 2-го. Корреспондент Lada.kz побывал на линейке у первоклассников.

Кроме того, в Актау с 5 сентября в новой школе №34 в 20 микрорайоне стартовал прием детей на учебу.