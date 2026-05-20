Из Актау - в международный финал: ученицы НИШ выиграли грант на медицинский проект

Ученицы Назарбаев Интеллектуальной школы стали победителями международного конкурса «Global Youth Action Fund – 2026», организованного International Baccalaureate. Команда получила грант в размере 2500 долларов США на развитие проекта в сфере здравоохранения, передаёт Lada.kz.

В состав команды вошли ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Актау Дана Ергалиева, ученица 11 класса Айым Оспан, а также ученицы Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы (Медеуский район) Амина Исмагулова и Инкар Баккожа.

Программа «Global Youth Action Fund» предоставляет подросткам в возрасте от 12 до 19 лет возможность реализовывать социально значимые проекты в своих сообществах. Участники со всего мира могут получить финансирование до 3000 долларов США и менторскую поддержку для воплощения инициатив, направленных на достижение Целей устойчивого развития ООН.

В 2026 году на конкурс поступило более 3000 заявок из 42 стран мира. Отобранные проекты были ориентированы на решение актуальных глобальных проблем в различных сферах.

На конкурс школьницы представили авторский проект «ANAM» - инновационную медико-технологическую разработку на базе искусственного интеллекта, предназначенную для поддержки будущих мам и совершенствования системы медицинского сопровождения во время беременности.

«Проект включает цифровые инструменты, работающие по подписочной модели для клиник. Они позволяют осуществлять непрерывный мониторинг состояния здоровья матери, анализировать медицинские показатели и обеспечивать оперативную связь с медицинскими специалистами», - рассказала руководитель команды Дана Ергалиева.

По её словам, система помогает своевременно выявлять потенциальные риски, повышать медицинскую грамотность и обеспечивать качественную информационную поддержку на всех этапах беременности. При этом вся информация предварительно проверяется лечащим специалистом и только после этого обсуждается с пациенткой.

Полученные грантовые средства школьницы планируют направить на дальнейшее развитие проекта «ANAM».