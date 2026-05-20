Из Актау - в международный финал: ученицы НИШ выиграли грант на медицинский проект

Образование | Наталья Вронская

Ученицы Назарбаев Интеллектуальной школы стали победителями международного конкурса «Global Youth Action Fund – 2026», организованного International Baccalaureate. Команда получила грант в размере 2500 долларов США на развитие проекта в сфере здравоохранения, передаёт Lada.kz.

фото пресс-службы НИШ Актау
фото пресс-службы НИШ Актау

В состав команды вошли ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Актау Дана Ергалиева, ученица 11 класса Айым Оспан, а также ученицы Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы (Медеуский район) Амина Исмагулова и Инкар Баккожа.

Программа «Global Youth Action Fund» предоставляет подросткам в возрасте от 12 до 19 лет возможность реализовывать социально значимые проекты в своих сообществах. Участники со всего мира могут получить финансирование до 3000 долларов США и менторскую поддержку для воплощения инициатив, направленных на достижение Целей устойчивого развития ООН.

В 2026 году на конкурс поступило более 3000 заявок из 42 стран мира. Отобранные проекты были ориентированы на решение актуальных глобальных проблем в различных сферах.

На конкурс школьницы представили авторский проект «ANAM» - инновационную медико-технологическую разработку на базе искусственного интеллекта, предназначенную для поддержки будущих мам и совершенствования системы медицинского сопровождения во время беременности.

«Проект включает цифровые инструменты, работающие по подписочной модели для клиник. Они позволяют осуществлять непрерывный мониторинг состояния здоровья матери, анализировать медицинские показатели и обеспечивать оперативную связь с медицинскими специалистами», - рассказала руководитель команды Дана Ергалиева.

По её словам, система помогает своевременно выявлять потенциальные риски, повышать медицинскую грамотность и обеспечивать качественную информационную поддержку на всех этапах беременности. При этом вся информация предварительно проверяется лечащим специалистом и только после этого обсуждается с пациенткой.

Полученные грантовые средства школьницы планируют направить на дальнейшее развитие проекта «ANAM».

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь