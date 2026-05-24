Ученик из Мангистау завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде по биологии

Школьник из Мангистауской области завоевал серебряную медаль на международной открытой биологической олимпиаде Open International Biology Olympiad (OIBO-2026), прошедшей на федеральной территории «Сириус» в Российской Федерации, передаёт Lada.kz .

В этом году олимпиада собрала 100 участников из 17 стран мира. Юные биологи приехали из России, Казахстана, Саудовской Аравии, Индонезии, Таиланда и других государств. Впервые в OIBO участвуют ребята из Турции, Южно-Африканской Республики, Бангладеш, Индонезии, Камбоджи, Таиланда, Венесуэлы.

Участникам OIBO предстояло пройти три конкурсных тура: теоретический, практический и командный проектный. На теоретическом туре участникам предстояло справиться с тестами, задачами на сопоставление и сложными расчётами. Практический тур в этом году отличился сбалансированным подходом: организаторы постарались равномерно представить все ключевые направления науки - от традиционной ботаники и зоологии до биоинформатики и генетики.

Олимпиада была направлена не только на оценку теоретических знаний школьников, но и на развитие навыков проведения исследований, анализа информации и применения междисциплинарных связей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления образования, сборная Казахстана выступила на олимпиаде в составе шести школьников и показала стопроцентный результат, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Среди медалистов - ученик 9 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Мангистауской области Адилгали Нурасыл.