В Мангистау начался прием документов на государственные образовательные гранты

В Мангистауской области с 13 по 20 июля проходит прием документов для участия в республиканском конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов. Претенденты могут подать заявление через приемные комиссии вузов или в онлайн-формате через портал eGov. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления образования региона Амантай Кумбаев, передает Lada.kz .

Фото: ЦОК Мангистауской области

В 2026-2027 учебном году в рамках государственного образовательного заказа выделено 89 457 грантов. Из них 75 371 – на программы бакалавриата, 11 007 – магистратуры и 3 079 – докторантуры.

Участвовать в конкурсе могут абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие проходной балл по выбранным образовательным программам.

Для поступления в национальные вузы в 2026 году необходимо набрать не менее 65 баллов, в остальные высшие учебные заведения – не менее 50 баллов. Для педагогических специальностей установлен порог в 75 баллов, для медицинских – 70, для направления «Право» – 75 баллов. У абитуриентов Мангистауской области документы принимают во Дворце школьников в 17 микрорайоне Актау. Список получателей грантов по результатам республиканского грантового конкурса будет объявлен до 10 августа.

Претендентам на гранты необходимо предоставить заявление, оригинал документа об образовании, сертификат ЕНТ, удостоверение личности (для идентификации), заключение врачебно-консультационной комиссии, а также, в предусмотренных законодательством случаях, документы, подтверждающие смерть или отсутствие родителей, и подтверждающие документы для абитуриентов казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана, - сообщил Амантай Кумбаев.

На брифинге рассказали и о других образовательных грантах. С 2022 года для мангистауских выпускников ежегодно выделяют специальные целевые гранты. В этом году региону предоставили 2 500 таких грантов, в том числе 550 – по педагогическим специальностям, 1 000 – по инженерным направлениям, 775 – по информационно-коммуникационным технологиям и 175 – по естественным наукам. Эти гранты распределены между более чем 40 вузами Казахстана, а участвовать в конкурсе могут только выпускники школ Мангистауской области.

В регионе также выделяют образовательные гранты. За счёт бюджета предусмотрено 163 гранта на программы бакалавриата и 33 гранта – на резидентуру. Гранты на получение степени бакалавра распределяются в соответствии с востребованными в регионе специальностями. В частности, 103 гранта были выделены на медицину, 20 – на искусство, 11 – на сельское хозяйство, 10 – на религиоведение, 7 – на инженерные специальности, 5 – на водные ресурсы, 3 – на туризм, 2 – на охрану окружающей среды и 2 – на информационно-коммуникационные технологии.

Полная информация о грантах местных исполнительных органов будет опубликована до 20 июля на официальных интернет-ресурсах управления образования. Прием документов пройдет с 5 по 10 августа на базе Университета имени Есенова. Заседание конкурсной комиссии состоится до 20 августа, после будут определены обладатели грантов. Их список разместят на официальном сайте управления образования с 20 по 25 августа, – отметил спикер.

Амантай Кумбаев призвал абитуриентов и их родителей доверять только официальным источникам информации. По его словам, в социальных сетях участились случаи распространения ложных сведений о государственных образовательных грантах. В связи с этим он рекомендовал ориентироваться исключительно на информацию Национального центра тестирования и управления образования Мангистауской области.

В этом году в Мангистауской области 10 045 выпускников окончили 179 общеобразовательных школ. Из них 317 получили знак «Алтын белгі», еще 673 выпускника окончили школу с аттестатом особого образца.