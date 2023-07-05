Алихан Смаилов прибыл в Актау и проверил ход восстановительных работ на МАЭК

Фото: primeminister.kz
В ходе посещения комбината Алихан Смаилов заслушал доклады акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и гендиректора ТОО «МАЭК» Жасулана Суюнчалиева о текущей ситуации на ТЭС, а также о проводимой работе по устранению последствий произошедшей аварии. Было отмечено, что ремонт ведется по графику, уже 7 июля планируется вывести энергоблок на полный режим работы.
Премьер-Министр подчеркнул, что к аварийным ситуациям приводит высокая изношенность энергетического оборудования МАЭК. Так, 3 июля из-за остановки энергоблока №1 были обесточены объекты в Мангистауской и Атырауской областях.
- Правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования. Это позволит повысить стабильность его работы. Акимату необходимо в кратчайшие сроки восстановить деятельность всех промышленных предприятий, - сказал Алихан Смаилов.
МАЭК обеспечивает жителей Актау и других населенных пунктов Мангистауской области электрической и тепловой энергией. Кроме того, опреснительный комплекс предприятия производит питьевую, горячую и техническую воду.
Основное энергетическое оборудование МАЭК вводилось в эксплуатацию в 60-90-х годах прошлого века, физический износ которого на сегодняшний день составляет более 80%. В этой связи Главой государства ранее было дано поручение провести модернизацию энергопредприятия. В рамках этой работы из резерва акимата выделено 2,6 млрд тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и др.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на МАЭК и Атырауском НПЗ.
В министерстве энергетики сообщили, что из-за аварии на МАЭК под ограничением находятся крупные нефтяные компании в Мангистау и часть потребителей в Атырау.
Премьер-министр поручил привлечь к расследованию аварии Генпрокуратуру, КНБ и независимых экспертов.
Премьер-Министр подчеркнул, что к аварийным ситуациям приводит высокая изношенность энергетического оборудования МАЭК. Так, 3 июля из-за остановки энергоблока №1 были обесточены объекты в Мангистауской и Атырауской областях.
- Правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования. Это позволит повысить стабильность его работы. Акимату необходимо в кратчайшие сроки восстановить деятельность всех промышленных предприятий, - сказал Алихан Смаилов.
МАЭК обеспечивает жителей Актау и других населенных пунктов Мангистауской области электрической и тепловой энергией. Кроме того, опреснительный комплекс предприятия производит питьевую, горячую и техническую воду.
Основное энергетическое оборудование МАЭК вводилось в эксплуатацию в 60-90-х годах прошлого века, физический износ которого на сегодняшний день составляет более 80%. В этой связи Главой государства ранее было дано поручение провести модернизацию энергопредприятия. В рамках этой работы из резерва акимата выделено 2,6 млрд тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и др.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на МАЭК и Атырауском НПЗ.
В министерстве энергетики сообщили, что из-за аварии на МАЭК под ограничением находятся крупные нефтяные компании в Мангистау и часть потребителей в Атырау.
Премьер-министр поручил привлечь к расследованию аварии Генпрокуратуру, КНБ и независимых экспертов.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.