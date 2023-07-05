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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 13:20

Просмотров: 1812

Алихан Смаилов прибыл в Актау и проверил ход восстановительных работ на МАЭК

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Актау для проверки хода ремонтно-восстановительных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), где 3 июля аварийно отключился энергоблок №1.

Фото: primeminister.kz
В ходе посещения комбината Алихан Смаилов заслушал доклады акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и гендиректора ТОО «МАЭК» Жасулана Суюнчалиева о текущей ситуации на ТЭС, а также о проводимой работе по устранению последствий произошедшей аварии. Было отмечено, что ремонт ведется по графику, уже 7 июля планируется вывести энергоблок на полный режим работы.

Премьер-Министр подчеркнул, что к аварийным ситуациям приводит высокая изношенность энергетического оборудования МАЭК. Так, 3 июля из-за остановки энергоблока №1 были обесточены объекты в Мангистауской и Атырауской областях.

- Правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования. Это позволит повысить стабильность его работы. Акимату необходимо в кратчайшие сроки восстановить деятельность всех промышленных предприятий, - сказал Алихан Смаилов.

МАЭК обеспечивает жителей Актау и других населенных пунктов Мангистауской области электрической и тепловой энергией. Кроме того, опреснительный комплекс предприятия производит питьевую, горячую и техническую воду.

Основное энергетическое оборудование МАЭК вводилось в эксплуатацию в 60-90-х годах прошлого века, физический износ которого на сегодняшний день составляет более 80%. В этой связи Главой государства ранее было дано поручение провести модернизацию энергопредприятия. В рамках этой работы из резерва акимата выделено 2,6 млрд тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и др.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на МАЭК и Атырауском НПЗ.

В министерстве энергетики сообщили, что из-за аварии на МАЭК под ограничением находятся крупные нефтяные компании в Мангистау и часть потребителей в Атырау.

Премьер-министр поручил привлечь к расследованию аварии Генпрокуратуру, КНБ и независимых экспертов.




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Комментарии ( 9 )

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  • Tankushka
  • Космос
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 15:17
...а чему-то сейчас удивляться??? После развала некогда могущественного государства под названием СССР прошло более 32 года и после того самого развала Казахстан по уровню своего экономического потенциала и развития был в те годы на уровне той же Франции, Германии или Италии об этом признался нынешний федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер промышленные гиганты которые достались Казахстану со дня его независимости были посто напросто разрушены и похерены при единовластном правлении диктатора назарбаева по указке всякого рода фондов Сороса и других западных лидеров чтобы не допустить дальнейшего развития страны бывшего СССР... Разрушив окончательно тот потенциал который был у Казахстана.. взамен не создали ничего нового что могло бы пойти на развития экономики и соответственно из некогда развитой индустриально-аграрной страны в итоге превратились в придаток и колонию западных стран...и это полный позор и деградация нынешних властей что не смогли сохранить и приумножить то малое, что ещё можно было реанимировать и восстановить...Западу вообще не нужны сильные и развитые государства бывшего уже СНГ им нужны только сырьевые придатки да колонии которые всецело зависят от их управления!!!
 
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  • elek
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 14:49
Нужно было еще вчера строить новую ТЭЦ,все эти деньги на реанимацию умершего пойдут прахом!!!Пусть хоть и поздно, но нужна новая ТЭЦ...иначе Экибастуз покажется цветочками!!!
 
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  • elek
  • мунайши73
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 14:34
cas277cas, знаете почему..? Патамушта, патамушта. Обратите внимание на внимание Правительства и его историю, она много о чем говорит.
Когда несколько лет назад для МАЭКа были согласованы повышенные тарифы под условия и причины типа ремонта и обновления инфраструктуры и что по сути это ничего не дало никто не шевелился. Когда люди массово жаловались на аварийные отключения энергии, отсутствие воды или ее не должного давления и качества "цвета нефти", никто не шевелился особо. Но когда ситуация привела к простою добычи нефти доходы от которой напрямую затрагивают бюджет и интересы Правительства, все с нами как пел Биг Сом uhmylka .

Интересно, при проведении расследования, это вообще кто нибудь примет во внимание?
И будет ли в дальнейшем фокус Правительства на качестве предоставляемой продукции энергии и воды в призме потребителя, а не поставщика?
К примеру, воду производит ее МАЭК чистую и отвечающую стандарту, но до потребителя она доходит уже сомнительного качества и чтобы она была чистая, мы лично меняем фильтры каждый квартал, я не говорю о воде для питья, там еще отдельные фильтра, в связи с чем есть сомнения и вопросы типа - почему потребитель должен платить за нее по тарифам как за хорошую воду отвечающую стандартам качества? Вопрос риторический, но все же... Мир всем!
 
-1
  • синдбад
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  • Ingul
  • elek
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 Sir S (Посетители) Сегодня, 14:24
А будет ли спрос с руководства МАЭКа, при которых случились аварии на ТЭС? Провернуло ротор, стоимостью около 1 млрд.тенге, сгорел трансформатор, тоже примерно 1 млрд.тенге. При этом этот трансформатор вроде прошёл капремонт незадолго до аварии. Безнаказанность порождает такого рода происшествия.
 
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K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 14:17
Если железнодорожный транспорт был бы весь электрифицирован в области ещё. ..
 
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elek (Посетители) Сегодня, 14:02
оборудование МАЭК вводилось в эксплуатацию в 60-90-х годах прошлого века, физический износ которого на сегодняшний день составляет более 80%

Надо отметить, что это так-же касается и "легендарного" кресла оператора. dance
 
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 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 13:53
Нет только поражаешься такую пофигизму со стороны местных властей имущих которые прекрасно зная и понимая о катастрофическом состоянии самого энергетического объекта МАЭК и дальше продолжали его насиловать...как говорится добить то,что ещё шевелиться...как говорится Шок это по нашему!!! На ТЭЦ -1 вообще без слёз не глянешь там практически 98% всё сгнило и всё оборудование в полной изношенности,
ТЭЦ -2 также изношенность оборудование составляет 98% сами щиты управления ещё с тех далёких 70х годов прошлого столетия и о каком таком развитии вообще может идти речь??? После последнего катастрофического Блэкаута который произошел буквально недавно в январе 2022 года когда разом отключились энергосистемы трёх государств Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана и буквально произошел апокалипсис.. Узбекистан учёл тот урок и создали свою независимую энергосистему считай с нуля выйдя из единой энергетической системы доставшегося ещё со времён СССР и исчерпавшего свои ресурсы...а мы как всегда только ищем крайних да латаем дырявые ТЭЦ в надежде на авось... Экибастуз это уже показал на деле,что может быть с пофигизмом и дебилизмом!!! За те несчастные 32 года а ля независимости ничего нового в области энергетики и энергоснабжения не создали,а всё старались выжать то последние,что её осталось от некогда единой энергетической системы доставшегося от ушедшего в историю СССР... даже сейчас Украина на фоне военных действий со стороны агрессии России восстанавливает свои энергетические системы в единую систему управления, а Казахстан как всегда живёт одним днём...как говорится,что имеем не храним,а потерявши плачем!!!
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 13:29
Оставьте его наедине с работягами и ИТР МАЭКа. Этим людям есть что рассказать за все годы...
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:24
Зашевелились называется...
 
 

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