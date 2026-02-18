Лишилась ног в 10 лет: как сложилась судьба у выжившей в ДТП с тепловозом уроженки Мангистау

Трагическое столкновение пассажирской «ГАЗели» и тепловоза под Жанаозеном в 2017 году потрясло всю страну. В результате мощного удара погибли девять человек. Среди 27 выживших — Динара Тынымбай. Очнувшись на больничной койке, тогда ещё 10-летняя девочка с ужасом поняла, что ей ампутировали обе ноги. С тех пор прошло много лет, и на протяжении всего этого времени Динара училась жить заново. О том, как сейчас складывается судьба девушки, — в материале Lada.kz .

Использованные в материале фотографии предоставлены Динарой Тынымбай

18-летняя Динара Тынымбай в беседе с корреспондентом Lada.kz вспомнила трагический ноябрь 2017 года, который разделил её жизнь на «до» и «после». По словам девушки, в день аварии она с мамой ехали на злосчастной «ГАЗели» на базар, как вдруг внезапно произошло столкновение с тепловозом. После ДТП обеих увезли в больницу, где тогда ещё 10-летней девочке из-за характера травм провели операцию по ампутации обеих конечностей.

Когда я очнулась и увидела, что у меня больше нет ног, я закричала, искала их, еще громко звала маму, которая тоже на тот момент лежала в больнице, - поделилась она.

В первые дни после хирургического вмешательства Динару поддерживали родные. По ее воспоминаниям, семья уверяла, что жизнь со временем наладится и они сообща переживут нагрянувшую беду. Время показало, что так и произошло, но на это потребовалось несколько лет и более семи операций.

Несмотря на тяжелые последствия ДТП, девочка вернулась к учебе. По ее словам, сначала учителя приходили на дом, а потом она стала пользоваться инвалидной коляской и посещать школу. Туда и обратно ее довозили на машине.

В школу я вернулась спустя более чем год. Поначалу я сильно стеснялась, но учителя и сверстники отнеслись ко мне с пониманием, никто ничего плохого не говорил. Меня приняли и поддержали, - поделилась она.

На этом Динара не остановилась. Однажды тогда ещё подростка пригласили заниматься настольным теннисом, и этому виду спорта она сказала «Да».

Мне и родителям рассказали, что такое настольный теннис, стала потихоньку посещать занятия. В первых соревнованиях сразу заняла второе место, после этого я принимала участие и в других турнирах. В целом, занималась этим видом активности около пяти лет, - рассказала она.

Динара в детстве

При благотворительной помощи неравнодушных людей, в том числе представителей крупных компаний, у Динары появилась возможность получить протезы. Сначала она отправилась за ними в Россию, однако они не подошли, а затем — в Германию: именно там ей подобрали протезы и обучили передвижению на них. Сложность заключалась и в том, что у девочки были конечности разной длины. Как признаётся девушка, первые шаги давались ей с болью. Но сегодня, преодолев эту ступень жизни, она с благодарностью вспоминает всех тех, кто протянул руку помощи, не оставив в беде.

Протезы мне поставили примерно через два-три года после аварии. В Германии я провела месяц – за это время научилась ходить на них. Рядом был переводчик, который мне все подробно объяснял, - уточнила девушка.

Динара закончила частную школу в Таразе, где её тщательно готовили к сдаче ЕНТ, и жила в общежитии, что добавило баллов к её самостоятельности. Усилия не были напрасными: вскоре она поступила на грант в Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. Сейфуллина. Сейчас девушка изучает сферу производства продуктов питания.

Когда я уезжала в Тараз и поступала в столицу папа переживал, не хотел отпускать меня одну, однако мама его убедила, сказав, что я должна получать образование и развиваться, - с улыбкой вспоминает героиня материала.

На текущий момент 18-летняя Динара Тынымбай ведет обычную студенческую жизнь: посещает лекции, изучает новый для себя город, живет в общежитии. По ее признанию, о настольном теннисе или других хобби вспоминать пока не приходится из-за большой нагрузки по учебе.

Живу в общежитии с двумя соседками. При нашей встрече я сразу объяснила свою ситуацию с ногами, после чего все вопросы отпали. Что касается бытовой жизни, то мы с девочками делаем все сообща – убираемся и так далее, поэтому никаких проблем с самостоятельностью нет, - пояснила она.

Говоря о столице, Динара отмечает, что Астана ей нравится: город достаточно удобен для людей с проблемами передвижения. Порой трудности возникают из-за выпавшего снега и гололеда, но девушка старается ходить по очищенным от осадков участкам.

Динара Тынымбай – не единственный ребёнок в семье. У неё есть 21-летняя старшая сестра и два младших брата, которым 17 и 11 лет. Пока девушка получает образование в Астане, родные продолжают жить в селе Тенге, что под Жанаозеном.

Поначалу мне казалось, что моя жизнь закончена, не знала, как буду справляться. Вернувшись в школу, я довольно быстро поняла, что ничем не хуже других, и должна идти вперед. Не было какой-то определенной ситуации, которая меня сподвигла на эти мысли, просто я сама как-то к этому внутренне пришла. Произошедшая со мной ситуация показывает – никогда нельзя сдаваться, - заключила Динара.

Напомним, в ноябре 2017 года в районе села Тенге «ГАЗель» столкнулась с тепловозом. Авария унесла жизни девяти человек, в их числе водитель автомобиля. 27 пострадавших были госпитализированы. Как тогда сообщала пресс-служба АО «КТЖ – Грузовые перевозки», машинист двигался с разрешенной скоростью, увидев автомобиль, он применил экстренное торможение, однако ДТП избежать не удалось. Позже правоохранительные органы добавили, что дежурный по переезду был нетрезв. Последний же заявил, что машинист вовремя не передал сигнал о приближении, поэтому он не смог своевременно среагировать. По факту произошедшего было заведено уголовное дело.

После происшествия экс-глава региона Ералы Тугжанов поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших.

Спустя почти месяц после аварии медики рассказали, что пострадавшая Динара Тынымбай пришла в себя, однако на тот момент ее состояние все еще оставалось тяжелым.