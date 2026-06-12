КСК ликвидируют: кто и как будет управлять домами в Актау

В связи с изменениями в законодательстве с 16 июля деятельность кооперативов собственников квартир (КСК) прекращается. Им на смену приходят новые формы управления многоквартирными жилыми домами – ОСИ (объединение собственников имущества), и НСУ (непосредственное совместное управление). Редакция Lada.kz выяснила, кто теперь будет управлять жилыми домами в Актау и какие изменения ожидают население.

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В Казахстане завершается переход к новой системе управления многоквартирными жилыми домами. КСК как форма управления полностью упраздняются.

До 16 июля все действующие КСК обязаны пройти процедуру перерегистрации и привести свою деятельность в соответствие с новым статусом. В результате реформы КСК утрачивают функции управления многоквартирными домами и переходят в категорию субъектов управления, выполняющих роль обслуживающих организаций.

Управление многоквартирными домами теперь будет осуществляться только двумя формами: ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление).

За разъяснениями редакция Lada.kz обратилась в городской акимат, а также в Группу общественного контроля Актау.

В администрации областного центра рассказали, что все КСК уведомлены, о последствиях не прохождения перерегистрации в установленный срок, предусмотренных законом, включая возможность ликвидации либо проведения конкурса на определение управляющей компании.

В городском акимате ответили на ряд вопросов, заданных журналистом редакции.

Lada.kz: Является ли переход на ОСИ или НСУ обязательным для всех многоквартирных жилых домов после прекращения деятельности КСК?

Акимат Актау: Согласно Закона РК «О Жилищных отношениях» существует только две обязательные формы управления ОСИ – объединение собственников имущества либо НСУ – непосредственное совместное управление, вне зависимости от того управляет вашим домом КСК, ТОО либо ИП.

Lada.kz: Предусмотрены ли сроки для домов, которые не успели выбрать новую форму управления?

Акимат Актау: Сроки законодательством не предусмотрены, однако для его исполнения рекомендуем собственникам определится с формой управления, не откладывая на «потом».

Lada.kz: Что делать жильцам домов, где невозможно собрать кворум для принятия решения о создании ОСИ?

Акимат Актау: При необеспечении кворума на первом собрании, необходимо из числа присутствующих назначить ответственных за проведение письменного опроса. На проведение письменного опроса законом предусмотрено 2 месяца. По итогам проводится повторное собрание, где объявляются его результаты и до собственников квартир доводятся принятое решение, проведённое путём голосования. Решение собрания является обязательным для исполнения всеми собственниками жилых и нежилых помещений, парковок.

Lada.kz: Как будет решаться вопрос в домах, где между жильцами существуют разногласия по выбору формы управления?

Акимат Актау: Только путём обеспечения кворума явочным характером (когда в проведении собрания участвует более 50% собственников жилых и нежилых помещений, парковок), либо письменным опросом, где решения принимаются большинством голосов.

Lada.kz: Сколько многоквартирных домов в городе до сих пор находятся под управлением КСК и еще не перешли на ОСИ или НСУ?

Акимат Актау: В Актау насчитывается более 1200 многоквартирных домов. В связи с тем, что часть из них уже определилась с формами управления, а часть КСК находится в процессе перерегистрации (документы уже поданы), а в некоторых домах продолжаются собрания жильцов, точные данные на текущий момент отсутствуют. На сегодняшний день перерегистрацию прошли шесть КСК.

Lada.kz: Есть ли риск, что после 16 июля отдельные дома останутся без управления и обслуживания?

Акимат Актау: Жилищная инспекция держит данную ситуацию на контроле, рисков остаться без управления и обслуживания нет, и в то же время, мы призываем собственников со всей ответственностью отнестись к участию в содержании и управлении домом.

Lada.kz: Кто будет контролировать работу ОСИ и НСУ после их создания?

Акимат Актау: Все формы управления, существующие на данный момент в городе, контролируются акиматом Актау в лице уполномоченного органа ГУ «Актауская городская жилищная инспекция».

Lada.kz: Куда обращаться жителям в случае конфликтов с председателем ОСИ или при неэффективном управлении домом?

Акимат Актау: В ГУ «Актауская городская жилищная инспекция» по адресу: 4 микрорайон, здание №72, кабинет 508. Номер телефона: +7 (7292) 50-34-03 (приёмная), 50-05-36, 50-05-37, 50-50-52.

Lada.kz: Как будет организовано обслуживание инженерных сетей и подготовка домов к отопительному сезону, если новая форма управления еще не выбрана?

Акимат Актау: Обслуживание инженерных сетей и подготовку домов к отопительному сезону осуществляет избранная на данный момент компания согласно графика, предоставленного ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Lada.kz: Кто будет осуществлять управление и содержание общего имущества дома, если собственники помещений не примут решение о создании ОСИ или НСУ?

Акимат Актау: Как и говорилось ранее, на сегодняшний день во многих жилых домах управление и содержание уже осуществляется субъектами управления в виде КСК, ТОО, ИП, однако собственники квартир вопрос создания ОСИ или НСУ не рассматривают. Гражданским Кодексом РК определено – собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества.

Lada.kz: Планирует ли акимат проводить разъяснительную работу или оказывать организационную помощь жителям при переходе на новые формы управления? Существует ли горячая линия или консультационный центр для жителей, у которых возникают вопросы по переходу на новые формы управления?

Акимат Актау: В тех случаях, когда собственники квартир, инициативные группы, либо управляющие компании обращаются к нам в письменном виде об участии в проведении собраний, приходят к нам в отдел мы оказываем всестороннюю разъяснительную помощь по всем вопросам связанным с управлением и содержанием жилых домов, в том числе по переходу на новые формы управления.

Lada.kz: Какая форма управления сегодня наиболее распространена в Актау: ОСИ или НСУ?

Акимат Актау: В Актау наиболее распространена форма управления НСУ, опять же по факту, то есть, как и говорилось сам дом управляется какой-либо управляющей компанией (ТОО, ИП, КСК), однако Протокола о форме управления у собственников нет.

Руководитель группы общественного контроля по Актау Наталья Арзютова рассказала, какие последствия ожидают КСК в случае не прохождения перерегистрации.

Все действующие КСК и ПКСК обязаны пройти перерегистрацию, а также получить соответствующий сертификат, поскольку теперь они рассматриваются не как форма управления домом, а как субъекты сервиса (исполнители услуг). Крайний срок перерегистрации установлен на 16 июля. После этой даты жилищная инспекция будет вынуждена обратиться в суд с целью принудительной ликвидации всех КСК, не прошедших регистрацию в органах юстиции. Вместо ликвидированного КСК жильцам необходимо выбрать новую форму управления – ОСИ или НСУ. В случае если собственники не примут решение, акимат временно назначит управляющую компанию, - сказала Наталья Арзютова.

Она пояснила, что основная цель реформы заключается в переходе от КСК к более прозрачным и ответственным формам управления многоквартирными жилыми домами.

Собственникам квартир рекомендуется до завершения переходного периода определить форму управления своим домом и принять соответствующее решение на общем собрании либо путем письменного опроса. После перерегистрации КСК имеют право выступать только в качестве сервисной или управляющей компанией с обязательным соблюдением требований Закона РК «О профессиональных квалификациях», - отметила она.

В следующем материале Lada.kz подробно разъяснит, чем отличаются ОСИ и НСУ, а также расскажет про особенности каждой формы управления многоквартирными домами, их преимущества и какие шаги необходимо предпринять жителям для перехода на новую систему управления.