Незаконный вывоз павильона и порча имущества: общественники сделали заявление в Актау

Руководитель общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов утверждает, что после получения разрешения на размещение передвижного павильона и поддержки со стороны акима Актау объект внезапно вывезли без каких-либо уведомлений. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото предоставил Роман Уразимбетов

По словам Романа Уразимбетова, на балансе фонда находится передвижной автобус-фуд-карт, предназначенный для организации питания детей и участников спортивных соревнований. Объект использовался во время социальных, профилактических и спортивных мероприятий.

Как рассказал общественник, ранее он встретился с акимом Актау Абилкаиром Байпаковым, рассказал о деятельности фонда и попросил содействия в размещении автобуса в районе жилого массива Ак желкен (бывший Приморский).

Мы выполнили все требования, направили официальное письмо и получили разрешение на размещение объекта. Планировали проводить спортивные мероприятия, организовывать питание и обеспечивать участников водой. Все делалось открыто и с согласованием, - рассказал он.

Однако 16 июня автобус был вывезен неизвестными лицами без каких-либо уведомлений и объяснений.

Если у кого-то были претензии, мне должны были вручить уведомление и дать время убрать объект. Даже если приняли решение его вывезти, обязаны были составить акт и передать владельцу документы. Но не было вообще ничего - ни одной бумаги, ни одного уведомления. Мы даже не понимали, кто это сделал: сотрудники акимата или кто-то еще. В тот день у меня было совещание, а знакомые начали присылать фотографии, как мой автобус грузят и увозят в неизвестном направлении. Поэтому уже 18 июня я обратился с заявлением в областную прокуратуру, - рассказал руководитель фонда.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили местонахождение объекта. В понедельник, 22 июня, выяснилось, что автобус находится на территории базы ГКП «АУЭС» в селе Оймаша (бывший Приозерный).

На следующий день, 23 июня, Роман Уразимбетов лично выехал на место.

Когда я увидел автобус, был просто шокирован. Внутри все раскурочено, вещи разбросаны, имущество повреждено. Честно говоря, у меня даже давление подскочило. Столько лет работаешь с молодежью, проводишь соревнования, стараешься делать что-то полезное для общества, а в ответ получаешь такое отношение. Это выглядит как настоящий плевок в лицо общественникам, - говорит он.

Общественник подчеркнул, что автобус не использовался для торговли и не являлся стационарным объектом.

Я сразу говорил сотрудникам акимата, чтобы посмотрели камеры видеонаблюдения. На автобусе нет даже продавца. С него ничего не продавали, никто там торговлю не вел. Я просто попросил знакомого подключить к электросети его кафе, чтобы работал холодильник и не испортились продукты. И у меня возникает вопрос: если бы у меня был электромобиль и я поставил бы его там на зарядку, его тоже увезли бы? Где логика? Это ведь не стационарный павильон, который привезли и установили краном. Это передвижной объект, он сам ездит. Сегодня он стоит в одном месте, завтра обслуживает соревнования в другом. Именно для этого он и предназначен, - заявил Роман Уразимбетов.

Несмотря на обнаружение автобуса, забирать его руководитель фонда пока не намерен.

Сейчас я не стал его забирать. Считаю, что сначала должна быть дана правовая оценка произошедшему. После суда будет понятно, как действовать дальше. Я намерен добиваться того, чтобы виновные ответили за свои действия, - отметил он.

Роман Уразимбетов также предполагает, что к произошедшему может иметь отношение аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев.

Так обидно. Столько лет стараешься, работаешь с молодежью, проводишь соревнования, пытаешься сделать что-то полезное для общества, - заключил руководитель фонда.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в городскую администраци. Там сообщили, что за указанную территорию отвечает аппарат акима села Умирзак.

По информации аппарата акима села, данный предпринимательский объект осуществлял деятельность без разрешительных документов. По этой причине мониторинговая группа ограничила его деятельность, - сообщили в акимате.

Между тем остальные торговые объекты в районе жилого массива Ак желкен продолжают беспрепятственно работать без каких-либо ограничений

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