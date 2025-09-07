18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.09.2025, 10:21

Похищение и убийство в Талгаре: мужчина сбросился на машине с обрыва вместе с ребенком

Новости Казахстана 0 594

Маленькой девочке, похищенной в Талгаре, врачи успешно провели операцию. Ей наложили восемь швов на язык, сообщила адвокат Гаухар Сарыева, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Кадр из видео
Кадр из видео

 По словам юриста, ребёнок получил травмы и ссадины в момент, когда преступник вместе с ней сбросился на машине с обрыва.

«Преступник сбросился с обрыва на машине с ребенком. Повреждения и ссадины она получила тогда, он её не трогал. Она родилась в рубашке», — написала Гаухар Сарыева.

Также адвокат рассказала, что женщина, у которой похитили девочку, работает медсестрой. В момент нападения она находилась у соседа — ставила онкобольному капельницу. В это время злоумышленник приехал к её дому.

«В это время преступник приехал, скорее всего, чтобы забрать ее и ребенка. Не представляю, что было бы, если бы он застал ее дома», — отметила адвокат.

Напомним, днём 6 сентября в посёлке Кызыл-Кайрат под Талгаром мужчина застрелил местного жителя и похитил его малолетнюю племянницу. Позже спецназ освободил девочку и передал матери. Подозреваемый был задержан.

Сарыева также опубликовала видео с подробностями инцидента. В нём говорится, что потерпевшая — её сестра, а подозреваемый ранее работал в автосервисе. Около месяца назад женщина обвинила его в изнасиловании, однако, по словам адвоката, полиция не предприняла никаких мер.

За два дня до трагедии адвокат вместе с супругом задержали мужчину и передали полиции, но на следующий день его отпустили. После этого он начал угрожать сестре Сарыевой, а затем пришёл к дому её брата, застрелил его и похитил двухлетнего ребёнка. 

