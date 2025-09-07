Похищение и убийство в Талгаре: мужчина сбросился на машине с обрыва вместе с ребенком

Қазақ тіліне аудару

Маленькой девочке, похищенной в Талгаре, врачи успешно провели операцию. Ей наложили восемь швов на язык, сообщила адвокат Гаухар Сарыева, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

По словам юриста, ребёнок получил травмы и ссадины в момент, когда преступник вместе с ней сбросился на машине с обрыва.

«Преступник сбросился с обрыва на машине с ребенком. Повреждения и ссадины она получила тогда, он её не трогал. Она родилась в рубашке», — написала Гаухар Сарыева.

Также адвокат рассказала, что женщина, у которой похитили девочку, работает медсестрой. В момент нападения она находилась у соседа — ставила онкобольному капельницу. В это время злоумышленник приехал к её дому.

«В это время преступник приехал, скорее всего, чтобы забрать ее и ребенка. Не представляю, что было бы, если бы он застал ее дома», — отметила адвокат.

Напомним, днём 6 сентября в посёлке Кызыл-Кайрат под Талгаром мужчина застрелил местного жителя и похитил его малолетнюю племянницу. Позже спецназ освободил девочку и передал матери. Подозреваемый был задержан.

Сарыева также опубликовала видео с подробностями инцидента. В нём говорится, что потерпевшая — её сестра, а подозреваемый ранее работал в автосервисе. Около месяца назад женщина обвинила его в изнасиловании, однако, по словам адвоката, полиция не предприняла никаких мер.

За два дня до трагедии адвокат вместе с супругом задержали мужчину и передали полиции, но на следующий день его отпустили. После этого он начал угрожать сестре Сарыевой, а затем пришёл к дому её брата, застрелил его и похитил двухлетнего ребёнка.