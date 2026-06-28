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28.06.2026, 09:54

Грозы, шквальный ветер и аномальная жара: какая погода ждет жителей Казахстана

Новости Казахстана 0 1 541

На 28 июня штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град, сильную жару, порывистый ветер, а также высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности, передает Lada.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

фото сгенерировано ИИ
фото сгенерировано ИИ

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По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются:

в Астане — кратковременный дождь, гроза и град;

в Акмолинской области — кратковременный дождь, гроза, град, шквал, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

в области Абай— дожди, грозы, град, шквал, сильная жара до +38 градусов, усиление ветра до 25 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

в Актюбинской области — дожди, грозы, град, шквал, порывы ветра до 18 м/с, высокая пожарная опасность;

в Алматинской области — кратковременный дождь, гроза, сильная жара до +37 градусов, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

в Атырауской области — дождь, гроза, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

в Восточно-Казахстанской области — дождь, гроза, град, шквал, местами туман, сильная жара до +36 градусов, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

в Жамбылской области — кратковременный дождь, гроза, сильная жара до +38 градусов, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

в области Жетысу — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, сильная жара до +37 градусов, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

в Западно-Казахстанской области — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, порывы ветра до 20 м/с;

в Карагандинской области — дождь, гроза, сильная жара до +38 градусов, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

в Костанайской области — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, туман, порывы ветра до 20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность;

в Кызылординской области — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, пыльная буря, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

в Мангистауской области — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, порывы ветра до 20 м/с, высокая пожарная опасность;

в Павлодарской области — дождь, гроза, местами град, сильная жара до +36 градусов, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

в Северо-Казахстанской области — дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквал, туман, порывы ветра до 20 м/с, высокая пожарная опасность;

в области Улытау — дождь, гроза, сильная жара до +38 градусов, порывы ветра до 20 м/с, высокая и чрезвычайная пожарная опасность;

в Туркестанской области — кратковременный дождь, гроза, град, шквал в горных и предгорных районах, сильная жара до +42 градусов, высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности, следить за прогнозами погоды и учитывать возможное ухудшение погодных условий при планировании поездок.

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