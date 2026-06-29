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28.06.2026, 21:39

Штормовая погода сохранится на большей части Казахстана 29 июня

Новости Казахстана 0 826

Грозы с градом и ожидаются в большинстве регионов. На юге и востоке страны сохранится сильная жара, передает Lada.kz со ссылкой на Informburo.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

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Синоптики опубликовали прогноз погоды на понедельник, 29 июня. По данным «Казгидромета», в большинстве регионов страны ожидаются дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, град и шквалистый ветер. При этом на юге и востоке Казахстана сохранится сильная жара.

В Астане прогнозируют дождь с грозой, днем осадки могут усилиться, не исключены град и шквал. Температура воздуха составит ночью +20…+22 градусов, днем +26…+28.

В Алматы ожидается переменная облачность, днем пройдут небольшой дождь и гроза. Воздух прогреется до +34…+36 градусов.

В Шымкенте также возможны кратковременные дожди и грозы. Днем температура достигнет +33…+35 градусов.

В Актау синоптики обещают облачную погоду с дождем и грозой. Временами осадки будут сильными, возможен град. Воздух прогреется до +22…+24 градусов.

В Актобе, Атырау, Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Костанае и Петропавловске ожидаются дожди с грозами. В отдельных районах прогнозируются сильные осадки, град и порывистый ветер.

Жителям Конаева, Павлодара, Семея, Талдыкоргана, Туркестана и Усть-Каменогорска стоит готовиться к жаркой погоде. Днем столбики термометров поднимутся до +35…+38 градусов, однако местами возможны грозы и усиление ветра.

В Кызылорде ночью ожидаются дождь и гроза, а днем осадки прекратятся. В Таразе также прогнозируют кратковременный дождь с грозой и сильные порывы ветра.

В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, град и шквалистый ветер, несмотря на относительно прохладную погоду — температура воздуха составит всего +16…+18 градусов.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, днём дождь, гроза, град, ветер 4-9 м/с, днём порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём сильная жара +35...+37°C.

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