Будут ли жители Актау смотреть чемпионат мира по футболу и за кого планируют болеть

Чемпионат мира по футболу официально стартовал вчера, 11 июня. В этом году он станет самым масштабным в истории – за кубок поборются сразу 48 национальных сборных. Будут ли смотреть матчи мундиаля жители Актау и какие прогнозы они дают на финал, смотрите в опросе Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Первый матч чемпионата мира по футболу состоялся вчера, 11 июня, и оказался победоносным для сборной Мексики, которая обыграла ЮАР со счётом 2:0.

Среди участников чемпионата оказались и наши соседи – сборная Узбекистана впервые сыграет на мундиале и представит Центральную Азию.

Ну а мы решили проверить, насколько футболом живёт Актау: следят ли горожане за чемпионатом, за кого будут болеть и кто, по их мнению, поднимет кубок над головой? Смотрите, что отвечали нам респонденты в нашем опросе.

Здесь можно посмотреть расписание матчей ЧМ-2026.