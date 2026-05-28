Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
28.05.2026, 18:58

В Мангистау продолжается кампания по вакцинации девочек от ВПЧ

Медицина | Ольга Максимова

В Мангистауской области началась дополнительная вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев, передаёт Lada.kz.

Фото: ЦОК МО

С сентября 2024 года в стране проводится кампания по вакцинации против ВПЧ среди девочек в возрасте 11–13 лет. В этом году бесплатную прививку могут получить и девочки 14–17 лет включительно. Применяется четырехвалентная вакцина «Гардасил», которая защищает от онкогенных 16 и 18 типов ВПЧ (вызывающих рак шейки матки), а также от 6 и 11 типов.

Вакцинация состоит из трех доз по схеме «0–2–6 месяцев»: первая вводится в выбранный день, вторая — через 2 месяца, третья — через 6 месяцев после первой прививки.

«После вакцинации могут возникнуть легкие реакции в месте инъекции, такие как боль, покраснение, отек, головная боль или жар. Однако вакцина против ВПЧ не влияет на репродуктивное здоровье женщин и не приводит к бесплодию. Это подтверждается многолетними научными исследованиями, проводимыми в развитых странах мира. В настоящее время известно около 200 видов ВПЧ, из них 14 особо опасны для здоровья человека. Помимо рака шейки матки, они могут способствовать развитию рака полости рта, ануса, половых органов. Поэтому самый эффективный способ профилактики ВПЧ-это вакцинация», - проинформировал Мухтар Сербаев.

Согласно статистике, ежегодно в Казахстане регистрируется около 1900 новых случаев рака шейки матки, более 600 женщин умирают. Сегодня рак шейки матки в республике занимает второе место после рака молочной железы.

Специалисты отмечают, что ВПЧ передается бытовым контактом, половым путем, от матери к ребенку в процессе родов и путем самозаражения.

В настоящее время вакцина против ВПЧ используется в 135 странах мира. В их числе такие соседние государства, как Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. Вакцина демонстрирует свою эффективность уже более 15 лет.

Вакцинация будет организована в школах и прививочных кабинетах поликлиник. Процедура проводится с информированного согласия родителей или законных представителей.

Вакцинация против ВПЧ в Мангистауской области началась с 30 сентября 2024 года.

Руководитель областного онкологического диспансера Елдос Смаилов рассказал о ситуации с онкологией в регионе.

«За первые четыре месяца 2026 года в области зарегистрированы 374 случая рака. Показатель заболеваемости составил 136,5 на 100 тысяч населения. В структуре злокачественных опухолей рак молочной железы составил 14%, рак желудка - 10,3%, колоректальный рак - 10,3%, рак шейки матки - 6,6%, рак легких - 5,9%. Больше всего заболевших - это жители области в возрасте 55-70 лет, из которых 56,5% - женщины, 43,5% - мужчины», - говорит Елдос Смаилов.

Он отметил, что в целях раннего выявления онкологических заболеваний за первые четыре месяца текущего года в области 4 раза проводилась акция «День открытых дверей». В рамках мероприятий населению даны консультации специалистов, организованы скрининговые осмотры. Всего акциями были охвачены более 600 человек.   

