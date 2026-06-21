Каждый день - борьба за человеческие сердца: молодой кардиолог из Актау рассказал о своей профессии

В медицину из-за длительного и сложного обучения редко приходят случайные люди. Для кого-то это семейная традиция, для других - мечта детства или желание помогать. Для врача-кардиолога Саята Шавкатовича Марасулова выбор профессии стал осознанным решением, вдохновленным великими именами мировой и казахстанской кардиохирургии, передаёт Lada.kz .

Врачи в операционной. Фото предоставлено С. Марасуловым

Сегодня в Казахстане отмечают День медицинского работника и издание публикует истории о людях, стоящих на страже здоровья населения. Саят Марасулов поделился тем, что привело его в профессию, с какими трудностями сталкивается современный врач, почему сердечно-сосудистые заболевания стремительно молодеют и что каждый человек может сделать уже сегодня, чтобы сохранить здоровье своего сердца.

«Мой выбор профессии основывался на глубоком уважении к труду выдающихся кардиохирургов. Меня вдохновляли такие великие профессионалы, как Лео Бокерия, Рене Фавалоро (создатель операции аортокоронарного шунтирования), Кристиан Барнард (выполнивший первую в мире пересадку сердца от человека человеку) и выдающийся казахстанский кардиохирург Юрий Пя. Их пример доказал мне, что кардиология - это передовой край медицины, где решения принимаются мгновенно, а результаты спасают жизни», - рассказывает врач.

Путь в профессию

Саят Марасулов родился 27 ноября 1996 года в Таразе. В 2014 году окончил сельскую школу имени В. П. Чкалова, а затем поступил в Казахстанско-Российский медицинский университет имени Мухтара Алиева в Алматы.

Саят Марасулов

Студенческие годы стали временем серьезной подготовки, однако настоящая медицина, признается врач, начинается только тогда, когда перед тобой оказывается живой человек, которому нужна помощь. После окончания резидентуры Саят Марасулов начал работать врачом-аритмологом в Национальном научном медицинском центре в Астане, где получил бесценный практический опыт.

«Реальность оказалась намного сложнее, но и интереснее студенческих представлений. Медицина - это колоссальная психологическая нагрузка, постоянный дефицит времени и необходимость находить индивидуальный подход к каждому пациенту».

Страх трансформировался в ответственность

Каждый молодой врач сталкивается с волнением перед первой самостоятельной работой. По словам кардиолога, осознание того, что ошибка может стоить человеку жизни, сначала вызывает сильный страх.

«Понимание того, что от твоего решения зависит человеческая жизнь, сначала вызывает огромный страх. Со временем этот страх трансформируется в жесткую концентрацию, высочайшую внутреннюю дисциплину и чувство глубокого профессионального долга».

Особенно непростыми становятся экстренные ситуации, когда времени на раздумья практически нет. Еще одна сложность - необходимость заслужить доверие пациентов.

«Некоторые люди относятся к молодым специалистам настороженно. Поэтому врачу важно не только обладать профессиональными знаниями, но и уметь общаться с пациентом, объяснять, поддерживать и быть честным. Врач должен обладать эмпатией, стрессоустойчивостью, быстрой реакцией и готовностью учиться всю жизнь. Без сострадания медицина превращается в сухую ремесленную деятельность», - говорит Саят Марасулов.

Самые счастливые минуты

Несмотря на огромную нагрузку, именно моменты спасения пациентов становятся главным источником профессионального вдохновения.

«Больше всего в практике запоминаются случаи успешной реанимации пациентов с острым инфарктом миокарда, когда человека удается вернуть буквально с того света благодаря слаженной работе всей медицинской команды».

Сначала сердце болеет тихо

По словам кардиолога, большинство людей начинают задумываться о здоровье сердца слишком поздно. Распространенное заблуждение - считать, что отсутствие боли означает отсутствие болезни.

«Это один из самых опасных мифов. Повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина зачастую никак себя не проявляют. Именно поэтому их называют "тихими убийцами"».

Не менее ошибочным является мнение, что сердечная боль возникает только справа.

«Классическая стенокардия чаще всего проявляется давящей или сжимающей болью именно за грудиной».

Еще несколько десятилетий назад инфаркт у тридцатилетнего пациента считался редкостью. Сегодня, говорит врач, подобные случаи уже никого не удивляют. Основными причинами становятся: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, хронический стресс, курение, лишний вес и недостаток сна.

«Хронический стресс приводит к постоянному выбросу адреналина и кортизола. Это вызывает спазм сосудов, повышает давление, повреждает сосудистую стенку и ускоряет развитие инфарктов и нарушений сердечного ритма».

Лучшее лекарство - профилактика

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, убежден врач. Мужчинам после 35 лет и женщинам после 40 лет необходимо ежегодно проходить базовое обследование: контролировать артериальное давление, сдавать липидный профиль (уровень холестерина) и регулярно посещать врача. Однако профилактика не ограничивается медицинскими обследованиями.

«Пациенты нередко удивляются, когда вместо длинного списка лекарств слышат рекомендации нормализовать сон и питание, снизить массу тела и больше ходить пешком. Но именно образ жизни зачастую играет решающую роль».

По словам кардиолога, около 80 процентов здоровья сердца зависит именно от ежедневных привычек человека, и лишь оставшиеся 20 процентов - от возможностей современной медицины.

Хронический стресс также является важным фактором, влияющем на здоровье – он вызывает постоянный выброс адреналина и кортизола. Это ведет к спазму сосудов, стабильно высокому давлению, повреждению сосудистой стенки и, как следствие, ускоряет развитие инфарктов и аритмий.

Особенности нашего региона

Для жителей Мангистауской области наиболее актуальными остаются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и запущенные формы атеросклероза. На ситуацию влияют чрезмерное потребление соли, жирной пищи, высокий уровень курения и недостаточная физическая активность населения.

«Население катастрофически недооценивает малоподвижный образ жизни (гиподинамию), скрытую соль в продуктах питания и хронический дефицит сна. Не ждите, пока заболит. Ваше сердце - это мотор с ограниченным ресурсом. Проходите базовый чекап раз в год, следите за уровнем стресса и помните: профилактика всегда эффективнее, легче и дешевле, чем лечение. Подарите своему сердцу долгую жизнь!», - призывает Саят Марасулов.

В профессии нет случайных людей

Совмещать работу врача и личную жизнь непросто. Постоянные дежурства, экстренные вызовы и эмоциональное напряжение требуют поддержки семьи и умения сохранять внутреннее равновесие.

«Самое важное - оставаться честным перед самим собой и пациентом. Искренне хотеть помочь человеку, а не просто выполнить клинический протокол».

Важной задачей он считает и развитие современной кардиологической помощи в Мангистауской области. Сегодня он трудится в одной из клиник города Актау.

По словам специалиста, в ближайшие годы основное внимание будет уделено повышению доступности специализированной помощи для жителей региона. Врач убежден, что пациенты должны иметь возможность получать качественную диагностику и лечение нарушений сердечного ритма, не покидая пределы области.

«Главным приоритетом и ключевым направлением моих планов на будущее является повышение доступности и качества специализированной кардиологической помощи для жителей Мангистауской области. Мы стремимся к тому, чтобы опасные нарушения ритма сердца выявлялись как можно раньше. Не менее важно внедрять современные технологии диагностики и лечения аритмий, чтобы жители региона получали медицинскую помощь на уровне ведущих кардиологических центров страны», - отмечает Саят Марасулов.

В День медицинского работника слова благодарности звучат в адрес всех специалистов здравоохранения. За каждым спасенным пациентом стоят годы учебы, бессонные ночи, сложные решения и огромная ответственность, ведь медицина - это не просто профессия, а настоящее служение людям.