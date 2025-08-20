Спортсмен из Актау стал призером чемпионата мира по вольной борьбе

Қазақ тіліне аудару

Камиль Куруглиев из Актау завоевал медаль на чемпионате мира по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет, прошедшем в болгарском городе Самоков. Об этом Lada.kz сообщили в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.

Фото: instagram.com/sport_basqarmasy_mangystau/

Чемпионат мира по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет (U 20) проходил с 17 по 19 августа. Камиль Куруглиев представил Казахстан в весовой категории до 92 килограммов. Его соперником стал Шерзод Поёнов из Узбекистана. Решающая схватка завершилась в пользу оппонента. Поёнов выиграл со счётом 3:2.

Фото с сайта olympic.kz

По итогам соревнований Камиль Куруглиев завоевал серебряную медаль, став вице-чемпионом мира.

Мы искренне поздравляем Камиля и его тренеров с этим большим достижением. Желаем новых побед и успехов на предстоящих международных соревнованиях, - говорится в сообщении регионального управления физической культуры и спорта.

По данным Национального олимпийского комитета, в активе команды Казахстана на 19 августа насчитывалось пять медалей: золотая, серебряная и три бронзовых.

Напомним, в 2024 году спортсмен занял первое место чемпионата мира по вольной борьбе среди военнослужащих.

Уже в 2025 году Камиль Куруглиев взял «серебро» чемпионата Азии по вольной борьбе.