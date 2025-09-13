«Каспий» одержал сухую победу в Актау

Қазақ тіліне аудару

Футболисты «Каспия» в матче XXI тура Первой лиги оформили победу с преимуществом в два мяча над «Иртышом», сообщает Lada.kz .

Фото футбольного клуба «Каспий»

На домашнем поле сегодня, 12 сентября, «Каспий» встретился с футболистами «Иртыша».

Первый гол на 45-ой минуте оформил нападающий клуба «Каспий» Мирас Турлыбек. Второй мяч в ворота соперников забил наш полузащитник Бакдаулет Конлимкос.

Таким образом, счет встречи составил 2:0 в пользу актауского клуба.

В турнирной таблице «Каспий» является главным фаворитом, набрав 53 очка. Следом за ним следует «Иртыш» – 48 очков. Замыкает тройку команда «Алтай Оскемен» с 44 очками.

Напомним, в марте текущего года главой ФК «Каспий» стал Нуртас Кургулин.