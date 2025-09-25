Аким Мангистау поздравил БК «Каспий» с исторической победой на Кубке Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов встретились с игроками баскетбольного клуба «Каспий», впервые завоевавшего Кубок Казахстана, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Руководители поздравили команду с историческим достижением и поблагодарили за вклад в развитие регионального спорта.

Эта победа имеет особое значение для Мангистау. Она стала возможной благодаря упорству баскетболистов и горячей поддержке болельщиков. Успех «Каспия» станет стимулом для молодежи заниматься спортом и примером целеустремлённости, - отметил глава региона.

После встречи Нурдаулет Килыбай и Ербол Мырзабосынов ознакомились с работой спортивных секций в комплексе Halyk Arena в Актау. Здесь функционируют залы для борьбы, бокса, таеквондо, бассейн и тренажёрные залы, а также открытые площадки для футбола, баскетбола и тенниса. Сегодня в спорткомплексе занимаются более 300 детей.

Министр туризма и спорта подчеркнул, что развитие современной спортивной инфраструктуры играет ключевую роль в подготовке будущих чемпионов и вдохновляет молодое поколение.

Напомним, 20 сентября в финале Кубка Казахстана «Каспий» обыграл «Барсов» из Атырау со счётом 85:78 и впервые в своей истории поднял над головой главный трофей турнира. В полуфинале мангистауский клуб также обыграл действующего обладателя Кубка – «Астану» (71:59).