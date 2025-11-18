Без финансовой поддержки, но с победой: параспортсмены из Мангистау привезли медали с Кубка Казахстана по бочча

Несмотря на отсутствие финансирования со стороны регионального управления физической культуры и спорта, параспортсмены из Мангистау смогли принять участие в Кубке Казахстана по бочча и вернулись с турнира с медалями, передает lada.kz .

Фото предоставлено родителями параспортсменов

Даже при отсутствии финансирования и волнениях родителей, многим из которых пришлось брать кредиты, дети сумели выступить на высоком уровне и завоевать серебряные и бронзовые медали.

Дети старались на полную и доказали, что являются настоящими профессионалами, завоевав сразу несколько медалей. Денежные средства, несмотря на обещания властей, до сих пор не поступили. Нам пообещали, что оплата будет на этой неделе, но пока приходится ждать. Все финансовые отчёты за перелёт и проживание уже сданы в управление спорта, - рассказали родители.

Серебряные медали Кубка Казахстана по бочча завоевали:

Бекарыс Жармуханбет (класс ВС1, личный зачёт);

Дамир Алимжан (класс ВС4, личный зачёт);

в командном зачете - Азамат Аманша, Айдана Амангелді и Нарғыз Көптлеуова (класс ВС1–ВС2).

Бронзовую медаль в личном зачёте (класс ВС3) завоевал Ардак Алтынбасов.

Родители параспортсменов приглашают семьи детей с инвалидностью присоединяться к занятиям по бочча.

Многие родители детей с инвалидностью даже не знают о таком паралимпийском виде спорта, как бочча. А ведь он развивает координацию, стратегическое мышление и концентрацию. К сожалению, у нас в регионе существует мнение, что если ребёнок в коляске, он должен сидеть дома. Но это совершенно неправильно. Наши дети могут и должны заниматься спортом, добиваться результатов, как это делают в других регионах страны, — говорят родители спортсменов.

Клуб инвалидного спорта находится в 27 микрорайоне, рядом с домом №53.

Напомним, в редакцию Lada.kz обратились родители параспортсменов из Мангистауской области. Они рассказали, что вынуждены отправить своих детей на республиканский турнир за собственные средства. С 9 по 13 ноября в Астане проходил Кубок страны по паралимпийскому виду спорта – бочча. К этим соревнованиям спортсмены готовились с августа, однако финансирования от регионального управления физической культуры и спорта так и не было выделено.

Заместитель руководителя управления спорта и физкультуры Канат Мангубаев разъяснил корреспонденту Lada.kz причины, по которым отсутствует финансирование для участия детей-параспортсменов на Кубке Казахстана по бочча.