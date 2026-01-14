Чемпион мира по боксу из Мангистау завершает карьеру в любительском спорте

Титулованный боксер из Мангистауской области, чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов объявил о завершении карьеры в любительском боксе. Причину такого решения спортсмен раскрыл в интервью, передает Lada.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: архив Lada.kz

Как пишет Sportbugin.kz, решение Бекзад Нурдаулетов принял из-за проблем со здоровьем.

Из-за травмы я решил закончить карьеру в любительском боксе. Это решение я принимал, посоветовавшись с врачом, тренерами и семьёй. Иначе я бы хотел принять участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Но рано или поздно всё заканчивается, - отметил спортсмен.

При этом чемпион мира подчеркнул, что полностью уходить из бокса не собирается. По его словам, ему продолжают поступать предложения о боях на профессиональном ринге, и он не исключает продолжения карьеры в профессиональном боксе. Это, как отметил Нурдаулетов, не помешает его текущей работе.

Бекзад Нурдаулетов – уроженец Жанаозена. Является чемпионом мира 2019 года, который проходил в Екатеринбурге, чемпионом Азии 2024 года в Чиангмае (Таиланд). Спортсмен представлял Казахстан на Олимпийских играх в Токио в 2020 году и участвовал в чемпионатах мира World Boxing в Ливерпуле и IBA в Дубае.

В июле 2025 года Нурдаулетов завоевал «золото» Кубка мира World Boxing в Астане, победив в финале представителя Индии Джугну единогласным решением судей. В бою за первое место в весовой категории до 85 килограммов мангистауский боксер отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде.

Отметим, недавно Бекзад Нурдаулетов получил должность руководителя Республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва по боксу в Мангистауской области.

Является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан.

Напомним, в июле 2025 года спортсмен дал эксклюзивное интервью нашему изданию.