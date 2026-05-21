Юный боец из Жанаозена стал двукратным чемпионом Азии по смешанным единоборствам

Спортсмен из Мангистауской области Балгабай Кыдырали завоевал золотую медаль на азиатском первенстве в Ташкенте. Об этом сообщили в акимате Жанаозена, передаёт Lada.kz .

Фото участника соревнований

В столице Узбекистана, городе Ташкенте, с 18 по 20 мая проходил чемпионат Азии по смешанным единоборствам Asian Mixed Martial Arts Championships (AMMA).

Спортсмен из Жанаозена Балгабай Кыдырали поднялся на высшую ступень пьедестала почета и стал чемпионом Азии в весовой категории до 60 кг среди участников в возрасте до 18 лет (U18). Воспитанник секции «КУДО-Мангистау» уверенно одолел всех своих соперников и завоевал титул двукратного чемпиона Азии по ММА (AMMA).

Балгабай Кыдырали уже является титулованным спортсменом - ранее он дважды становился чемпионом мира, регулярно прославлял Казахстан на крупнейших мировых первенствах.