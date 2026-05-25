«Каспий» в шаге от чемпионства: актауский клуб снова обыграл «Астану» в финале

Баскетбольный клуб «Каспий» одержал вторую подряд победу в финальной серии чемпионата Казахстана Национальной лиги, сообщает Lada.kz.
Мужская команда БК «Каспий» вчера, 24 мая, провела второй матч финальной серии чемпионата Казахстана Национальной лиги против столичной «Астаны».
Актауский клуб сумел сохранить преимущество и завершил встречу победой - 89:85. Теперь общий счет в серии до трех побед составляет 2:0 в пользу «Каспия».
Главными героями матча стали: Джакуар Мурман II - 28 очков, Эрик Макгилл - 19 очков, Владимир Иванов - 18 очков и Константин Нефф - 11 очков.
«Каспий» оказывается в одном шаге от золотых медалей чемпионата Казахстана. Следующие матчи серии пройдут уже в Актау.
Игры состоятся 27 и 28 мая в HALYK ARENA. Начало встреч - в 19:00. Вход свободный.
