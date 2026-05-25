«Каспий» в шаге от чемпионства: актауский клуб снова обыграл «Астану» в финале

Фото баскетбольного клуба «Каспий»

Мужская команда БК «Каспий» вчера, 24 мая, провела второй матч финальной серии чемпионата Казахстана Национальной лиги против столичной «Астаны».

Актауский клуб сумел сохранить преимущество и завершил встречу победой - 89:85. Теперь общий счет в серии до трех побед составляет 2:0 в пользу «Каспия».

Главными героями матча стали: Джакуар Мурман II - 28 очков, Эрик Макгилл - 19 очков, Владимир Иванов - 18 очков и Константин Нефф - 11 очков.

«Каспий» оказывается в одном шаге от золотых медалей чемпионата Казахстана. Следующие матчи серии пройдут уже в Актау.

Игры состоятся 27 и 28 мая в HALYK ARENA. Начало встреч - в 19:00. Вход свободный.

Напомним, баскетболисты «Каспия» вышли в финал чемпионата РК.