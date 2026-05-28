Еще есть шанс на историческое чемпионство: «Каспий» уступил «Астане» в Актау

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Бескетбольный клуб «Каспий» провел сегодня, 27 мая, третий матч финальной серии чемпионата Казахстана Национальной лиги против «Астаны» в спорткомплексе HALYK ARENA в Актау.

Перед игрой наша команда вела в серии со счетом 2:0. Финальная серия проходит до трех побед, и сегодняшняя встреча могла стать для «Каспия» исторической. В случае победы клуб впервые стал бы чемпионом Казахстана.

Однако матч завершился победой гостей со счетом 68:53.

Самыми результативными игроками в составе «Каспия» стали Константин Нефф и Джакуар Мурман. Оба набрали по 11 очков.

Во время прямой трансляции матча болельщики активно обсуждали судейство, качество игры и шансы команд на чемпионство. В комментариях многие пользователи заявляли о возможном предвзятом отношении арбитров в пользу «Астаны».

Некоторые болельщики жаловались на проблемы с электронным табло во время матча.

Несмотря на поражение, серия продолжается. Уже завтра, в 19:00 часов, в Актау состоится следующий матч, который может стать решающим.

Вход для зрителей свободный.

Напомним, ранее баскетбольный клуб «Каспий» одержал вторую подряд победу в финальной серии чемпионата Казахстана Национальной лиги.